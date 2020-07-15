أول تعليق من رئيس الحكومة التونسية عقب التقدم باستقالته

أعرب رئيس الحكومة التونسية المستقيل، إلياس الفخفاخ، اليوم الأربعاء، عن احترامه للمصلحة الوطنية، وذلك لتجنيب البلاد مزيدا من الصعوبات ، وصراع المؤسسات.









وتقدم إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة التونسية، بإستقالته من منصبه، إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، عقب تقدمه بطلب بذلك.









وطلب الرئيس التونسي بشكل رسمي من رئيس الحكومة تقديم استقالته لقطع الطريق أمام حركة النهضة الإخوانية، على إشعال الموقف السياسي المتأزم بسببها في الأصل في البلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تونسية.









كان الرئيس التونسي قيس سعيد يرفض حتى أمس إجراء مشاورات سياسية لتغيير الحكومة الحالية “طالما أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ما زال يتمتع بكافة صلاحياته”.









ويعد هذا هو أول رد من جانب الرئيس سعيد عقب إعلان حزب حركة النهضة، الشريك الأكبر في الائتلاف الحكومي الحالي، نيته بدء مشاورات سياسية مع الرئيس نفسه ومع الأحزاب والمنظمات الوطنية لتكوين حكومة جديدة.









وقال سعيد، أثناء لقائه أمس الفخفاخ ورئيس اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي: " إذا استقال رئيس الحكومة أو تم توجيه لائحة لوم ضده، في ذلك الوقت يمكن لرئيس الجمهورية القيام بمشاورات”.