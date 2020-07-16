«سورة كورونا» تضع فتاة تونسية في السجن

أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، حكمًا بحبس فتاة 6 أشهر؛ بعد نشرها منشورا أطلقت عليه "سورة كورونا"، كتبته على هيئة سورة قرآنية ، واعتبر ذلك تحريفًا للقرآن الكريم.





ووجهت المحكمة إلى الشابة تهمة "الدعوة والتحريض على الكراهية بين الأديان والأجناس والسكان"، وتعد هذه جريمة نيل من الشعائر الدينية، لذا جاء في حكمها الحبس 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 650 يورو، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

كانت آمنة نشرت عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي في مايو الماضي، منشورا باسم "سورة كورونا" وكان منشورًا ساخرًا قد كُتب بشكل آيات قرآنية، ورأى المتابعون أن هذا النص يعد سخرية من القرآن الكريم، وتطاولا على المقدسات.





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لتقوم الشرطة التونسية بملاحقتها والقبض عليها، وبعد سماع أقوالها قرر المدعي العام بالمحكمة الابتدائية بتوجيه إليها تهم "المساس بالمقدسات والتحريض على العنف والاعتداء على الأخلاق الحميدة".





لم يقتصر الأمر على السجن، بل قرر صاحب العقار الذي تقيم فيه مع والدتها طردهما خارج المنزل.





وأوضحت محامية تونسية "إيناس الطرابلسي" أن محاكمة "آمنة" تتم بموجب المادة الـ 6 من الدستور التونسي، وهي تنص على أن "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبى. تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدى لها".







