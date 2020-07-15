التليفزيون الإثيوبي يتراجع: نعتذر عن التفسير الخاطئ لملء سد النهضة

اعتذر التلفزيون الرسمي الإثيوبي، اليوم الأربعاء، عن سوء تفسير قضية بدء ملء خزان سد النهضة، وذلك في تراجع عن التصريحات السابقة.





ونقل التلفزيون الإثيوبي عن وزارة الري قولها نعتذر عن هذا الخطأ غير المقصود.





وتلاعبت الإذاعة الرسمية الإثيوبية، اليوم الأربعاء، بالتصريحات من قبل وزير الري الإثيوبي سليشي بيكلي، بإعلان بدء ملء خزان سد النهضة ثم التلاعب في البيان، وتعديله إلى استمرار المفاوضات.





وكتبت الإذاعة الإثيوبية في نقلها إعلان وزير الري بد ملء خزان سد النهضة، عقب انتهاء البناء في المشروع.





وعقب ذلك بوقت قصير، أدخلت الوكالة تعديلا على المنشور بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لتعلن على لسان وزير الري استمرار المفاوضات بشأن قضية سد النهضة لصالح الأجيال القادمة على حل تعبيره، دون وجود أي تصريح حول بدء ملء سد النهضة.





وعلقت مصادر بوزارة الموارد المائية والرى على إعلان وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، بشكل رسمي عن بدء الملء الأولي لسد النهضة.