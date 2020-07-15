قبائل ليبيا: الشعب بالكامل يطالب الجيش المصري بالوقوف معه لمواجهة المرتزقة

قال الدكتور محمد المصباحي، رئيس ديوان المجلس الاعلى لمشايخ و قبائل ليبيا ، إنهم يتوافدون إلى مصر لتوجيه التحية لـ الشعب المصري و الرئيس السيسي على دعمه للجيش الليبي من أجل تطهيرها من الغزو التركي









وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، " الشكر و التقدير لـ الرئيس السيسي على وقوفه مع الشعب الليبي، واليوم جئنا لتوجيه الشكر للسيسي".









وأوضح ، أن ليبيا دولة ولا تقبل القسمة على اثنين، نحن نبحث عن استقرار برعاية مصرية عربية، ولكى تعود ليبيا أمنا وأمانا.









ولفت ، إلى أن الشعب الليبي يطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي حماية ليبيا من المرتزقة التركية، وأكد أن مصر وليبيا شعب واحد ونطالب بتحرير كل ليبيا.





وأشار ، إلى أن، التاريخ يؤكد أن مصر تدعم اشقاءها، و جئنا للقاهرة لنقول إن مصر وليبيا شعب واحد.









وتابع: سيأتى مصر تمثيل من كل القبائل لتقديم الشكر لها، وهناك قبائل من المنطقة الغربية ومن اقصى الجنوب الغربي ومن كل المناطق، وكامل الشعب الليبي يطالب الجيش المصري بالوقوف معهم لمواجهة المرتزقة.



