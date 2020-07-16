نشرة السوشيال | عماد أديب عن بدء إثيوبيا ملء سد النهضة: الحرب ضرورة.. ريا أبي راشد تحتفل بعيد زواجها

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:





نشر الفنان محمد هنيدى , عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " فيديو ساخر على طريقة المغنى الكندى الشهير جاستين بيبر , وظهر هنيدي يرقص على أنغام إحدى أغنياته .





نشر الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تغريدة جديدة له بعد خبر ملء سد النهضة.





أعلن الفنانة أحمد زاهر، انتهاء تصوير فيلم " زنزانة 7 "، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام .





احتفلت الإعلامية ريا أبي راشد , بعيد زواجها التاسع بنشر صور بصحبة زوجها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " .





نشر أيمن أشرف لاعب الفريق الأول بالنادى الاول , عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستغرام " صورة له من داخل الملعب .







