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فن

نشرة السوشيال | عماد أديب عن بدء إثيوبيا ملء سد النهضة: الحرب ضرورة.. ريا أبي راشد تحتفل بعيد زواجها

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:02 ص
صدى البلد
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مريم عزت
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

نشر الفنان محمد هنيدى , عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " فيديو ساخر على طريقة المغنى الكندى الشهير جاستين بيبر , وظهر هنيدي يرقص على أنغام إحدى أغنياته . 

نشر الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تغريدة جديدة له بعد خبر ملء سد النهضة. 

أعلن الفنانة أحمد زاهر، انتهاء تصوير فيلم " زنزانة 7 "، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام .

احتفلت الإعلامية ريا أبي راشد , بعيد زواجها التاسع بنشر صور بصحبة زوجها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " . 

نشر أيمن أشرف لاعب الفريق الأول بالنادى الاول , عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستغرام " صورة له من داخل الملعب . 


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