المسلماني: مصر تعد الجبهة الأقوى لمواجهة الأخطار المحتملة في ليبيا.. فيديو

أكد أحمد المسلماني المحلل السياسي أن مصر لها موقف واضح فى دعم القضية الليبية ويجب على الكل فى ليبيا أن يعمل على مصلحة ليبيا .





وأضاف المسلماني خلال لقاء له لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc أن حكومة الوفاق الليبية ليست منتخبة ولكنها نتيجة مؤتمر سياسي وبليست إرادة شعبية من الشعب الليبي.





وتابع المحلل السياسي أن حضور القبائل العربية يجب أن يكون من أجل المجتمع الليبي بكل طوائفه وليس من اجل الجانب العسكري أو البرلماني فق.





وأشار المسلماني إلى أن الحرب واردة ومحتملة وفى أى وقت من الممكن ان تقوم حرب في ليبيا مؤكدا أنه يوجد خطر على 4 جهات وهي مصر وتونس والجزائر وأوروبا.





وقال المحلل السياسي أن مصر تعد الجبهة الأقوى لمواجهة الأخطار المحتملة مؤكدا أنه على الرغم من جهود مصر انخفضت أصوات أوروبا فالمانيا قدمت صيغة برلين واختفت.