اليمن: خزان صافر النفطي تهديد اقتصادي وبيئي كارثي للمنطقة والعالم

شدد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، على سرعة معالجة الكارثة المدمرة المحتملة الخاصة بخزان النفط العائم "صافر" قبالة سواحل محافظة الحديدة، لتفادي الكارثة الاقتصادية والبيئية ليس على اليمن فقط، بل على المنطقة والعالم.



ورحب الحضرمي - في كلمة الجمهورية اليمنية التي ألقاها، اليوم الأربعاء، أمام جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بخزان "صافر" - برئيس مجلس الأمن السفير كريستوف هويسجن وأعضاء المجلس .. مؤكدا أن حل الكارثة المحتملة ليس بالأمر الصعب ويبدأ بالسماح لفريق الأمم المتحدة الفني بالوصول إلى ناقلة النفط العائمة وتقييمها، لكن هذا الإجراء البسيط لم يتحقق أبدًا بسبب عدم سماح الحوثيين بذلك.



وشدد الحضرمي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، على ضرورة التحرك الآن لتفادي العواقب المخيفة لهذه الكارثة، والتي ستؤدي ضمن جملة أمور إلى تسرب أكثر من مليون برميل من النفط الخام في البحر الأحمر، وإغلاق ميناء الحديدة الحيوي لأشهر، وتعرض الأحياء البحرية والتنوع البيولوجي للخطر، وتعريض ملايين الناس في اليمن للغازات السامة في حالة نشوب حريق.



