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أخبار العالم

المرشح الرئاسي الأمريكي بايدن يتقدم على ترامب بفارق 15 نقطة في استطلاع جامعة كوينيبياك

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:51 ص
ترامب وجو بادين
ترامب وجو بادين
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أ ش أ
تقدم المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن بـ15 نقطة على منافسه الجمهوري دونالد ترامب في استطلاع رأي جديد أجرته جامعة "كوينيبياك" الأمريكية.

وأظهر الاستطلاع الذي نشر اليوم الأربعاء أن بايدن حصل على 52 بالمائة من الأصوات مقابل 37 بالمائة لترامب، وهو أكبر تقدم للمرشح الديمقراطي المحتمل سجله استطلاع جامعة كوينيبياك حتى الآن، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية .

وكان استطلاع مماثل أجري الشهر الماضي قد أظهر أن بايدن يتقدم على ترامب بفارق 8 نقاط.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحدث استطلاع للرأي جلب أنباء سيئة لترامب، إذ انخفض معدل الموافقة على أدائه الرئاسي بشكل عام إلى 36 بالمائة وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، بينما ارتفع عدد الذين يرفضون أداءه إلى 60 بالمائة، بزيادة 5 نقاط منذ شهر يونيو.
وقال المشاركون في الاستطلاع إن بايدن سيقوم بعمل أفضل في التعامل مع الاقتصاد الأمريكي، حيث يدعمه 50 بالمائة بشأن هذه القضية و45 بالمائة يختارون ترامب الذي راهن كثيرا على محاولة إعادة انتخابه بحجة أنه مجهز بشكل أفضل لتوجيه الاقتصاد.
وقال محلل استطلاعات الرأي في جامعة كوينيبياك تيم مالي "لا يزال هناك 16 أسبوعا حتى يوم الانتخابات ولكن هذه نظرة غير سارة في الوقت الحالي لما يمكن أن يكون عليه المستقبل بالنسبة للرئيس ترامب". وقد شمل الاستطلاع 1273 ناخبًا مسجلًا في الفترة من 9 إلى 13 يوليو.
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