المرشح الرئاسي الأمريكي بايدن يتقدم على ترامب بفارق 15 نقطة في استطلاع جامعة كوينيبياك

تقدم المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن بـ15 نقطة على منافسه الجمهوري دونالد ترامب في استطلاع رأي جديد أجرته جامعة "كوينيبياك" الأمريكية.



وأظهر الاستطلاع الذي نشر اليوم الأربعاء أن بايدن حصل على 52 بالمائة من الأصوات مقابل 37 بالمائة لترامب، وهو أكبر تقدم للمرشح الديمقراطي المحتمل سجله استطلاع جامعة كوينيبياك حتى الآن، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية .



وكان استطلاع مماثل أجري الشهر الماضي قد أظهر أن بايدن يتقدم على ترامب بفارق 8 نقاط.



