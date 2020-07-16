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برلمان

زيادة القيمة لسعر جرام الفضة.. نائب يتقدم رسميًا بمشروع قانون الإيجار القديم.. الأحد

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:27 ص
الايجار القديم
الايجار القديم
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عبد الرحمن سرحان
أعلن النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، عن تقدمه بمشروع لتعديل قانون الإيجار القديم، وذلك يوم الأحد المقبل.

وقال النائب عاطف مخاليف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إنه حصل على 30 توقيعًا من النواب حتى الآن، ويتبقى فقط 30 توقيعًا، سوف يحصل عليهم يوم الأحد القادم، مع انطلاق جلسات البرلمان.

وأكد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن معظم النواب مؤيدين لمشروع القانون، وقد تواصل معهم، وأعربوا عن قبولهم لمشروع قانون تعديل الايجار القديم، الذي ظل حبيس الإدراج على مدار السنوات الماضية.

مشروع القانون يتضمن 3 محاور، الأول متعلق بشقق الإيجار قديم المغلقة منذ أكثر من 3 سنوات، ويتم حصرها من خلال لجان تشكلها وزارة الإسكان، من خلال استهلاك الكهرباء والمياه".

 أما المحور الثاني فيتعلق بمواكبة الأسعار بالنسبة للساكن الذي أبرم العقد، ونحسبها على حسب فرق سعر الفضة وقت الإيجار وآلان.

 
المحور الثالث خاص بتوريث الشقق الإيجار قديم، حيث كان هناك حكم من المحكمة الدستورية العليا بخصوص التوريث، متابعا: "أنا مع حكم المحكمة الدستورية، أن يسمح بالتوريث لحين بلوغ الابن الذكر سن الأهلية الكاملة من 18 إلي 21 سنة، فببلوغ سن 21 سنة يكتسب الأهلية الكاملة، و18 ممكن عن طريق المحكمة، وبالنسبة للبنت يكون حتي الزواج، وإذا كانت البنت لم تتزوج يكون لها فترة سماح بمدة زمنية خمس سنوات بعد بلوغ سن الـ 21 سنة لحين أن تتكفلها الدولة، وهذه الحالات قليلة جدا ولابد أن تكفلها الدولة، ونحن نعالج موضوعا قديما".
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