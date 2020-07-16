زيادة القيمة لسعر جرام الفضة.. نائب يتقدم رسميًا بمشروع قانون الإيجار القديم.. الأحد

أعلن النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، عن تقدمه بمشروع لتعديل قانون الإيجار القديم، وذلك يوم الأحد المقبل.





وقال النائب عاطف مخاليف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إنه حصل على 30 توقيعًا من النواب حتى الآن، ويتبقى فقط 30 توقيعًا، سوف يحصل عليهم يوم الأحد القادم، مع انطلاق جلسات البرلمان.





وأكد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن معظم النواب مؤيدين لمشروع القانون، وقد تواصل معهم، وأعربوا عن قبولهم لمشروع قانون تعديل الايجار القديم، الذي ظل حبيس الإدراج على مدار السنوات الماضية.



