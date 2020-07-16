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أخبار العالم

بعد ضربة موجعة لإخوان تونس.. بيان غاضب من النهضة وتحذير للفخفاخ

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:50 ص
رئيس حكومة تسيير
رئيس حكومة تسيير الأعمال التونسي إلياس الفخفاخ
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أحمد محرم
أقدم رئيس حكومة تسيير الأعمال التونسي إلياس الفخفاخ أمس الأربعاء على إقالة جميع وزراء حركة النهضة، بعد ساعات قليلة من تقديم استقالته كرئيس للوزراء واستمراره رئيسًا لحكومة تسيير أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

وأصدرت رئاسة الحكومة التونسية بيانا قالت فيه إن الفخفاخ قرر إعفاء " أحمد قعلول، منصف السليتي، لطفي زيتون، أنور معروف، عبد اللطيف المكي، سليم شورى من مهامهم".

وأصدرت حركة النهضة صباح اليوم بيانًا مرتبكًا وغاضبًا، حذرت في الفخفاخ من تسمية تعيينات جديدة في الحكومة أو "إقالات بنية تصفية الحسابات".

وبحسب إذاعة "جوهرة إف إم" التونسية، قالت النهضة في بيانها إن "هذه المرحلة الجديدة تقتضي إدارة حوار ومشاورات بين مختلف الأطراف السياسيّة والاجتماعيّة من أجل تشكيل حكومي يجسم الوحدة الوطنية وقادر على مجابهة التحديات الصعبة التي تواجه البلاد".

كما "استهجنت ما أقدم عليه  رئيس الحكومة المستقيل من إعفاء لوزراء الحركة من مهامهم، لما يمثله هذا القرار من عبث بالمؤسسات وردة فعل متشنجة، وما يمكن أن يلحقه من ضرر بمصالح المواطنين والمصالح العليا للبلاد وتعطيل المرفق العمومي وخاصة في قطاع الصحة"، وفق تعبير البيان الذي أكد شكر النهضة لوزرائها "على أدائهم المتميز طيلة فترة مباشرة مهامهم، وخاصة في مجابهة جائحة الكورونا".

ونبّه البيان إلى "ضرورة عدم إقدام حكومة تصريف الأعمال على إغراق الإدارة بالتعيينات والتسميات، أو إقالات بنية تصفية الحسابات"، داعيا رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤوليته كاملة لضمان استقرار المرفق العام وتحييده عن التوظيف السياسي.

كما شكرت الكتل النيابية والنواب المستقلين الذين "بادروا بالإمضاء على لائحة سحب الثقة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على غيرها من الاعتبارات". 
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