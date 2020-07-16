لأول مرة.. نموذج تطبيقى لإنتاج عسل غابات المانجروف بالبحر الأحمر..تفاصيل

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ومدير مشروع إستزراع غابات المانجروف والأستاذ بمركز بحوث الصحراء أنه لأول مرة في مصر يتم تطبيق أول نموذج للمشروعات الصغيرة داخل المحميات توفر مشروعات توفر فرص عمل مستدامة تراعي البعد البيئي والاجتماعي وتوفر فرص عمل مستدامة، من خلال تربية النحل لإنتاج أجود أنواع عسل النحل إعتمادا على تغذية مرعي تغذية إعتمادا علي غابات المانجروف في محافظة البحر الأحمر موضحا إن المشروع يستهدف تدريب وتأهيل للأهالي حول مناطق المحميات الطبيعية.









وأضاف "خليفة"، إن تنفيذ أعمال التوسع في زراعة غابات المانجروف علي ساحل البحر الاحمر من اجل تعظيم إمكانيتها الاقتصادية والتخفيف من اثار التغيرات المناخية على منطقة البحر الأحمر، وتحويل المنطقة إلى أحد المقاصد السياحية بعد التعافي من تداعيات فيروس كورونا يتم تنفيذه بتمويل من اكاديمية البحث العلمي وبالتعاون مع مركز بحوث الصحراء ومحافظة البحر الاحمر وكلية الزراعة جامعة جنوب الوادي بقنا، حيث يعد العسل أحد مخرجات مشروع اعادة التأهيل البيئي واستزراع غابات المانجروف.









وأوضح نقيب الزراعيين ان مشروع التوسع في غابات المانجروف يمكنه الإستفادة من هذه الأشجار باعتبارها بيئة جيدة لتربية النحل وإنتاج أنواع من العسل الفاخر الذي يضيف قيمة إقتصادية كبيرة لهذه الغابات ويوفر فرص عمل، موضحا ان المشروع هو أحد أدوات حماية الشواطئ في المنطقة المستهدفة من الآثار السلبية لارتفاع منسوب مياه البحر الناتج عن التغيرات المناخية ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشروعات تربية عسل النحل.













وأضاف "خليفة"، ان المشروع استطاع الإستفادة من القيمة المضافة يمكن الإستفادة من مشروع تنمية غابات المانجروف بزيادة عدد خلايا النحل لإنتاج أفضل أنواع العسل لأنها تعد أحد المراعي المتميزة لتغذية النحل، لإنتاج أفخر أنواع عسل النحل في العالم والأغلى من ناحية القيمة الغذائية فضلا عن إنه الأعلى سعرا في الأسواق الدولية.







