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حوادث

انتظر انصراف الموظفين ليرتكب جريمته.. عامل بوفيه وراء سرقة خزينة شركة بالإسكندرية

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:50 ص
عامل بوفية وراء سرقة
عامل بوفية وراء سرقة خزينة شركة بالاسكندرية
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مصطفى الرماح

نجحت الاجهزة الامنية فى كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل خزينة بإحدى الشركات، وضبط مرتكب الواقعة وإعادة المسروقات.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية من المدير المالى والإدارى بشركة تنمية سياحية بدائرة القسم بإكتشافه سرقة مبلغ مالى (174200 ألف جنيه) من داخل خزينة الشركة.

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بالإسكندرية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل بوفيه بالشركة محل الواقعة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأضاف أنه يوم إرتكاب الواقعة وإنصراف الموظفين تلاحظ له وجود خزينة الشركة بمكتب الحسابات مفتوحة فقام بالإستيلاء على ما بداخلها من مبالغ مالية، ثم قام بعثرة محتويات الغرفة حتى لا يتم إكتشاف أمره ثم إنصرف.

 وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
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