فتاوى تشفى صدور المؤمنين.. هل يجوز وضع المصحف تحت المخدة والنوم عليها؟ أيهما أولى سداد الدين أم النذر عن المتوفى؟ لماذا شرعت الأضحية وعلاقتها بالحج؟ هل يجوز للفتاة السلام باليد على زوج أختها؟



واستدل «جمعة» في فتوى له، بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:‏ «ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها‏,‏ وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا» (‏الترمذي‏).‏









وأضاف جمعة: "من التشبه بالحجاج أيضا في الأضحية أنه يسن لمن أراد الأضحية عدم قص الأظافر وحلق الشعر إلا بعد ذبح أضحيته،‏ كما هو شأن الحجاج‏،‏ وهو تشبه بهم في كونهم شعثا غبرا‏، فعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏: «‏من أراد أن يضحي فلا يقلم أظفاره ولا يحلق شيئا من شعره في العشر الأول من ذي الحجة» (‏سنن الدارمي‏)".‏









بينما قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، إنه لا ينصح أن يبدأ الرجل بالسلام على امرأة، ولكن إن وُضع فى موقف وبدأت هى بالسلام ففى هذه الحالة لا تُحرج الطرف الآخر؛ تقليدًا لمن أجاز ذلك من بعض الفقهاء ولكن بشرط أمن الفتنة.









جاء ذلك فى الإجابة عن سؤال: «ما حكم السلام باليد على من يكون محرمًا تحريمًا مؤقتًا مثل أخت الزوجة؟».









ومن ثم أجاب الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، قائلا: "يجوز صوم أول ثمان أيام من ذي الحجة بنية القضاء وأيام ذي الحجة، لكن يوم عرفة لا يقبل التشريك فيصام يوم عرفة بنية يوم عرفة فقط ولا يجمع معه نية القضاء".









وفى النهاية، قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الله أمر عباده أن يتقربوا إليه بالدعاء وطلب الحاجات، مشيرًا إلى قوله تعالى "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ" (186) البقرة.



