تستوجب غضب الله يوم القيامة.. علي جمعة يحذر من لا يتصف بالرحمة

كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ».

هذه الأمة هي أمة الرحمة والهداية دأب المحدثون في تبليغهم حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لطلبة العلم على أن يستفتحوا بحديث الرحمة المسلسل بالأولية.

وواصل: هذا الحديث الذي انقطعت أوليته عند سفيان بن عيينه الذي يرويه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى لعبد الله بعد عمرو عن عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي ﷺ : «الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء»، (رواه أحمد وأبو داوود)، كما

ورد عن رسول الله -صلى الله عله وسلم- أحاديث كثيرة تحث المسلمين على التخلق بالرحمة فيما بينهم ومع جميع الخلق.