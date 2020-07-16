صور تؤكد تعدي امبر هيرد على جوني ديب بالضرب

انقبلت الاحداث في قضية التشهير التي رفعها النجم العالمي جوني ديب ضد صحيفة ذا صن البريطانية التي تساند طليقته امبر هيرد بسبب مزاعم تعديه عليه بالضرب.





وقدم الحارس الشخصي لجوني ديب خلال فترة زواجه من امبر هيرد للمحكمة البريطانية اليوم، صور تكشف عن تورم وجه النجم العالمي بعد صفع امبر هيرد له على وجهه.





وقال الحارس الشخصي الذي يعدى " بن" وكان يعمل لدى جوني ديب لمدة 9 سنوات انه قام بتصوير وجهه المتورم بهاتفه، مشيرا الى ان النجم الامريكي اخبره ان امبر هيرد هي من فعلت ذلك بعد عيد ميلادها الـ 30 في ابريل 2016.





ورفع جوني ديب دعوى قضائية ضد صحيفة "ذا صن" البريطانية ورئيس تحريرها بعدما وصفوه بالزوج الخافق في مقال رأي، وأنه تعدى بالضرب على زوجته الممثلة الأمريكية آمبر هيرد بسبب إدمانه المخدرات.





وشهدت الصراعات القضائية بين النجم العالمي جوني ديب وزوجته السابقة الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، تطورات جديدة وصلت إلى حد اتهامها بالخيانة الزوجية.



