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تعليم

9 أغسطس.. بداية امتحانات الدراسات العليا بحاسبات عين شمس

الخميس 16/يوليه/2020 - 04:13 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
تبدأ كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس  امتحانات الدراسات العليا  يوم 9 أغسطس 2020  وتستمر حتى يوم 19 أغسطس 2020 على  أن تكون  أيام الإمتحانات يومى  الأحد والاربعاء من كل أسبوع. وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة حفاظا على سلامة وامان الطلاب.

الجدير بالذكر بدأت امتحانات طلاب السنة النهائية بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس ١١يولبو وتستمر حتى 25 من يوليو الجاري.

وخلالها جولتها التفقدية ، أطمئنت أ.د. نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات على انتظام العملية الامتحانية مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية و الاحترازية لضمان سلامة الطلاب و الأطقم الإدارية و أعضاء هيئة التدريس.رافقها خلال الجولة أ.د. هالة مشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

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و أوضحت أ.د. نجوى بدر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يخوضون الامتحانات النهائية يبلغ 750 طالبا وطالبة موزعين على 35 لجنة بواقع 3 فترات.

و أكدت أن هناك طاقما طبيا على أعلى مستوى داخل الكلية مقسم على فريقين احدهما يقوم بالمرور المستمر داخل اللجان طوال مدة الامتحان للإطمئنان على سلامة الطلاب داخل العيادة لاستقبال أية حالات قد تحتاج للرعاية الطبية.

وأشارت إلى أنه تم توفير 3 مسارات لدخول وخروج الطلاب ،بالإضافة إلى مدخل خاص بأعضاء هيئة التدريس، مع وجود أطقم من الإداريين و الأمن الإداري لتوجيه الطلاب للوصول للجانهم الامتحانية في سهولة ويسر مع الحفاظ على المسافات الآمنة.كما يتم قياس الحرارة للطلاب و توفير المطهرات للاستخدام المباشر قبل دخول اللجان.
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