علم الدين: وسائل الإعلام لابد أن تستثمر المصداقية المكتسبة من كورونا في تطوير المحتوى





وتابع علم الدين في كلمته في مؤتمر " الإعلام وأزمة كورونا التداعيات والتحديات"، أن هناك عدة توصيات لابد من أخذها عين الاعتبار للاستفادة من أزمة كورونا، أولًا استثمار المصداقية التي حصلت عليها وسائل الإعلام في تطوير المحتوى، ثانيًا التحول الرقمي الحقيقي واستغلال أزمة كورونا في تفعيل العمل عن بعد، ثالثًا الاهتمام بمهارات المحررين والإعلاميين، والاهتمام بالبحوث التي ترصد دور الإعلام، رابعًا ضرورة وجود متحدث رسمي لكل مؤسسة يكون بوابة للرد على الاستفسارات، مع مراعاة عدم وجود تناقض في مصادر الأخبار الرسمية، حتى لا تحدث حالة من الفزع.





ويناقش المؤتمر عددا من المحاور خلال ثلاث جلسات ( جلسة افتتاحية وجلستين نقاشیتین ) وستضم الجلسة الأولى محورين:



الأول : عن الإعلام والتعليم وإدارة الازمة



والثانى : عن التعليم الالكتروني في الجامعات



كما تضم الجلسة الثانية محور عن : البحث العلمى والاقتصادى وعرض تجربة كلية الإعلام للتعلم عن بعد فى ظل الجائحة، وآخر عن الدراسات العليا والتحول الإلكتروني.





ويشارك بالجلسة الافتتاحية أ.د محمد سامي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و د. رنا احمد الحجة مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية و يشارك بالجلسة الاولى أ.د سلوى العوادلي وكيلة الكلية لشئون الطلاب والتعليم ولواء د. حسام انور عضو لجنة الازمات برئاسة مجلس الوزراء وأ. سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء و د. حمادة محمد خبير إدارة الأزمات ومساعد مدير مركز بحوث الشرطة الاسبق أ. خالد سعد الاعلامي وكبير مذيعي القناة الاولى .





كما يشارك بالجلسة الثانية أ.د نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الأسبق وأ.د هبة الله السمرى وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وأ.د محمد صالح عضو مجلس امناء الاكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب؛ وبمشاركة مجموعة من الاساتذة والخبراء والباحثين بدولة الإمارات والسعودية والبحرين والكويت.

قال الدكتور محمود على الدين، المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن أزمة كورونا كشفت عن عدة أمور في منتهى الأهمية يجب أن تؤخذ في الاعتبار، مثل استغلال أعداء الوطن للأزمات للنيل من الدولة، ومحاولة بث سمومهم لزعزعة استقرارها، وكذلك عودة الثقة لوسائل الإعلام التقليدية وتراجع دور السوشيال ميديا، بالإضافة إلى تسبب الأزمة في فقدان العديد من الصحفيين والعاملين بمجال الإعلام لوظائفهم، فصحف كاملة أغلقت، و٣٠ ألف صحفي فقدوا وظائفهم في الولايات المتحدة.