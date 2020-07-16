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السيسي: نمتلك أقوى جيش فى المنطقة وأفريقيا ولكن نبحث دائمًا عن الحل السلمي

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:06 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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البهي عمرو
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر لديها اقوى جيش فى المنطقة، وفى أفريقيا، ولكن مصر تبحث دائمًا عن الحل السلمي، وأن دعوة سرت و الجفرة خط أحمر هى دعوة للسلام.

وأضاف الرئيس السيسى خلال لقائه بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكل ربوع البلاد، أن مصر لن تدخل ليبيا الا بطلب من الشعب الليبي.

وأكد الرئيس السيسي أ أى تهدي لـ ليبيا يمثل تهديد لمصر، وان أمن واستقرار ليبيا من أمن واستقرار مصر، موضحًا أن " البلاد تتمزق بوجود المليشيات بها ولا تستقر ابدًا" و أن مصر تعانى ومازالت تعانى من الإرهاب، مؤكدًا " معندناش أستعداد أن الميليشيات و الجماعات الإرهابية تدخل مصر".

وتابع الرئيس السيسي، أن مصر خلال الفترة الماضية لم تدخل ليبيا رغم وجود ميلشيات بها، و لكن مصر ستتدخل بناء على طلب من الشعب الليبي، وسنخرج بأمر منكم.

ولفت الرئيس السيسي، إلى أن هدف مصر الرئيسي هو دعوة للسلام، ولاستكمال مرحلة التفاوض، وأن تتوقف مرحلة القتال. 


أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي ليس المصري والليبي فقط وإنما العربي والإقليمي والدولي.

وتابع الرئيس السيسي أن الخطوط الحمراء التي أعلنتها من قبل في سيدي براني هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا.

وأشار الرئيس السيسى إلى أن حضور القبائل الليبية إلى بلدهم مصر في هذا التوقيت يبعث رسالة للعالم مفادها وحدة مصير البلدين.

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