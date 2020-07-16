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رياضة

وليد العطار عن أزمة ودية الاسماعيلي وأسوان: مفيش عقوبات فى اللائحة

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:32 م
وليد العطار
وليد العطار
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يسري غازي
كشف وليد العطار القاءم بأعمال المدير التنفيذى لاتحاد الكرة عن تفاصيل جديد  بشان أزمة مباراة الاسماعيلي وأسوان الودية.

كانت أزمة أثيرت بسبب عدم عمل مسحات لطاقم التحكيم لإدارة لقاء الإسماعيلي وأسوان الودية ما يعتبر مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى أكدت عليها اللجنة الطبية للجبلاية برئاسة الدكتور محمد سلطان.
 
قال وليد العطار فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد:" مفيش ما ينص على عقوبات يتم اتخاذها بشأن مباراة الاسماعيلي وأسوان الودية".

يذكر أن طاقم التحكيم لإدارة مباراة الإسماعيلي وأسوان الودية مكون من .. حسن السندريسي حكما للساحة ويعاونه كل من كارم محمود واشرف متولى حكمين مساعدين.
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