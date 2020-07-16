مع منة شلبي.. إنجي علي تحتفل بعيد ميلاد أحمد السعدني

شاركت الإعلامية انجي علي متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بصورة لها مع الفنان أ حمد السعدني ومنة شلبي.





واحتفل انجي علي بعيد ميلاد أحمد السعدني وعلقت قائلة " أسعد عيد ميلاد يا صديقي إلي الأبد".





يذكر أن آخر أعمال أ حمد السعدني مسلسل "شبر مية"، الذي تدور أحداثه فى إطار تشويقي، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.







