مع منة شلبي.. إنجي علي تحتفل بعيد ميلاد أحمد السعدني

شاركت الإعلامية انجي علي متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بصورة لها مع الفنان أحمد السعدني ومنة شلبي.
واحتفل انجي علي بعيد ميلاد أحمد السعدني وعلقت قائلة " أسعد عيد ميلاد يا صديقي إلي الأبد".
يذكر أن آخر أعمال أحمد السعدني مسلسل "شبر مية"، الذي تدور أحداثه فى إطار تشويقي، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.
بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، محمد على رزق، ثراء جبيل، والمغربية طاهرة.