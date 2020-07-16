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أخبار العالم

أمر إجباري.. فرنسا تقرر إلزام ارتداء الكمامة في الأماكن العامة الأسبوع المقبل

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:31 م
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، أن ارتداء قناع الوجه "الكمامة" سيكون أمرا إجباريا في الاماكن العامة ابتداء من الأسبوع المقبل.
 

وقالت الحكومة الفرنسية إنها قررت جعل ارتداء الكمامة إجباريا في الأماكن العامة اعتبارا من الأسبوع المقبل، مع وجود إشارات على ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في البلاد. 


وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد أنه يفضل جعل أقنعة الوجه إلزامية في الأماكن العامة الداخلية للحد من جائحة فيروس كورونا، محذرا من أن هناك علامات على ظهور العدوى في فرنسا مرة أخرى.


وقال ماكرون في مقابلة تلفزيونية اليوم "أود أن أجعل الأقنعة إلزامية في جميع الأماكن العامة المغلقة"، مضيفا أن مثل هذا الإجراء يمكن أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أغسطس.


وردا على المخاوف من ارتفاع معدلات الإصابة مرة أخرى في فرنسا، قال: "لدينا مؤشرات على أن (الجائحة) تتسارع قليلا".


واستطرد: على وجه الخصوص فإن معدل تكاثر الفيروس، قد يزيد عن عدد حامليه في فرنسا، ما يعني أن شخصًا مصابًا بـ كوفيد 19 من المحتمل أن ينقل المرض إلى عشرات آخرين.


واعترف ماكرون بأن الأقنعة مطلوبة بالفعل في وسائل النقل العام عبر فرنسا، "لكن الناس لا يلتزمون قليلًا في الأماكن العامة المغلقة".
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