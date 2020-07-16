جمعية التمريض الحر بأسوان: 80 % من حالات كورونا تكون أعراضها طفيفة

نظمت جمعية التمريض الحر بأسوان ندوة فى قرية بلانة بمركز نصر النوبة لتوعية المواطنين بسبل الوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وقد حضر الندوة كل من الدكتور أحمد كامل الرشيدى عميد كلية التربية بجامعة أسوان سابقًا، والدكتور حسن الشقطي وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة الرائعة شريفة الملاح، والمهندس صالح محمد صالح مدير الاتحاد الاقليمي للجمعيات الاهلية بأسوان، بجانب لفيف من الخبراء المتخصصين وأهالى القرية .





وقال الدكتور حسن الشقطى بأن الندوة ألقت الضوء على سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا من خلال الحرص على غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون.





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وأضاف بأنه يمكن دلك اليدين بالكحول من أجل قتل الفيروسات التي قد تكون عالقة على اليدين ، علاوة علي محاولة عدم لمس العينين أو الأنف أو الفم لان الأيدى تلمس الأسطح التى قد يكون فيروس الكورونا عالقا بها.



