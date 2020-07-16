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محافظات

جمعية التمريض الحر بأسوان: 80 % من حالات كورونا تكون أعراضها طفيفة

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:56 م
ندوة حول فيروس كورونا
ندوة حول فيروس كورونا بنصر النوبة
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شاذلى عبد الفتاح
نظمت جمعية التمريض الحر بأسوان ندوة فى قرية بلانة بمركز نصر النوبة لتوعية المواطنين بسبل الوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقد حضر الندوة كل من الدكتور أحمد كامل الرشيدى عميد كلية التربية بجامعة أسوان سابقًا، والدكتور حسن الشقطي وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة الرائعة شريفة الملاح، والمهندس صالح محمد صالح مدير الاتحاد الاقليمي للجمعيات الاهلية بأسوان، بجانب لفيف من الخبراء المتخصصين وأهالى القرية .

وقال الدكتور حسن الشقطى بأن الندوة ألقت الضوء على سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا من خلال الحرص على غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون.

واقرأ أيضًا:

وأضاف بأنه يمكن دلك اليدين بالكحول من أجل قتل  الفيروسات التي قد تكون عالقة على اليدين ، علاوة علي محاولة عدم لمس العينين أو الأنف أو الفم لان الأيدى تلمس الأسطح التى قد يكون فيروس الكورونا عالقا بها.

وأكد الشقطي ضرورة إستخدام المناديل الورقية عند السعال أو العطس أو على الأقل إستخدام مرفق اليد لكتم السعال أو العطس ، والحفاظ علي التباعد الإجتماعى قدر الامكان وتجنب المصافحة باليد ، والبقاء في المنزل فى حالة الشعور بالصداع أو رشح الأنف البسيط لأن 80 % من حالات كورونا تكون أعراضها طفيفة.
جمعية التمريض الحر بأسوان: 80 % من حالات كورونا تكون أعراضها طفيفة
جمعية التمريض الحر بأسوان: 80 % من حالات كورونا تكون أعراضها طفيفة
جمعية التمريض الحر بأسوان: 80 % من حالات كورونا تكون أعراضها طفيفة
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