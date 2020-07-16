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ديني

عباس شومان عن أزمة أثيوبيا: ندعوا لمصر وسنسمع مايسرنا بإذن الله

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:32 م
عباس شومان عن أزمة
عباس شومان عن أزمة أثيوبيا: ندعوا لمصر وسنسمع مايسرنا بإذن ا
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محمود ضاحي
انتقد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف السابق، الكذب المتعمد من قبل الحكومة الإثيوبية بشأن تصريحات وزير ريها الخاص ببدء ملء سد النهضة، والتراجع عنها بزعم أنه تفسير خاطئ.

وقال شومان عبر الفيسبوك : هذا الكذب المتعمد وليس خطأ التفسير كما تزعم إثيوبيا التي أعلن وزير ريها بوضوح بدء التعبئة لسد النكبة قبل أن يعود بعد ثلاث ساعات لينفي مدعيا أنه فهم بالخطأ، هو جس للنبض، وربما يكون ما أعلنه في البداية هو الحقيقة لا سيما مع تأكيد السودان رصد تراجع كبير مع أننا في موسم الأمطار في كمية المياه الواردة من إثيوبيا، ثم تراجع بعد طلب مصر ردًا رسميًا بالحقيقة، ومن الوارد أن يكون المعلن أولًا تعمد كذب وأن المعلن ثانيًا هو الحقيقة، وفي كل الأحوال نحن نواجه تهديدًا حقيقيًا لأمننا المائي متزامنًا مع تهديد لأمننا القومي من الجهة الغربية.

وأضاف: حق الشباب التعبير عن قلقهم وغضبهم كما يفعلون على مواقع التواصل ومن حقهم الربط بين ما يتردد عن بدء تعبئة السد بالتزامن مع التصعيد في ليبيا، ومن واجبهم رفض هذا وذاك، ومن واجبهم إعلان الثقة الكاملة في قدرة مصر سياسيًا وعسكريًا على التعامل مع الأزمتين في وقت واحد، ومن واجبهم إعلان التأييد والدعم المطلق لما يتخذ من إجراءات من القيادة، ومن واجبهم الدعاء لمصرنا بالخروج منتصرة كعادتها فما نواجهه على عظمه أهون بكثير مما واجهناه في حروبنا وآخرها أكتوبر العظيم ومعارك مفاوضات السلام بعده، وإلى هنا ينتهي دورنا.

واختتم وكيل الأزهر السابق: ليس من حقنا المطالبة باتخاذ إجراءات عسكرية معينة أو غيرها، فإن هذا اختصاص القيادة السياسية والعسكرية وبكل تأكيد سنسمع ما يسرنا بإذن الله، فلنقم بدورنا وأهمه الدعاء لمصر بالنصر، ولنترك الباقي لأهله، حفظ الله مصرنا ورد كيد المعتدين.

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