لسان البحر بطور سيناء.. واحة الاستجمام والهدوء وملاذ لهواة الصيد

يعتبر لسان البحر الموجود بالقرب من ميناء طور سيناء البحري واحة الهدوء والاستجمام لسكان طور سيناء وخاصة هواة الصيد لقربه من المدينة وامتداده الكبير في عرض البحر.





ويهرب إليه المواطنون في ظل جائحة كورونا لوجود تيارات هوائية به ولمشاهدة تلاطم الامواج بالصخور والتقاط الصور التذكارية عليه بينما يقوم آخرون للجلوس علي أرصفته تلامس أقدامهم المياه.





يقول جمال محمد من شباب طور سيناء إن لسان البحر موقع رائع لالتقاط الصور التذكارية وتلاطم الامواج عليه مشيرا إلي إنه كثير من العرائس تاتي في يوم زفافها لالتقاط الصور الفرح من عليه لما يمثله من منظر طبيعي فريد .





وأضاف اسلام جمال مصور فوتوغرافي إن لسان البحر القديم يعتبر مكان اثري وصمم من اكثر من ١٥٠ سنة عندما كانت طور سيناء بها اكبر محجر صحي في العالم .. واكد هلال محمد إنه من هواة الصيد إن المكان قريب من مدينة طور سيناء ويقدم إليه المواطنين مشيا علي الاقل او بالدراجات الهوائية .





وطالب مواطني طور سيناء بإصلاح لسان البحر وترميمه واعتباره مزار سياحي واثري وخاصة في ظل اعمال التطوير التي تجري بطور سيناء بالكورنيش والممشي السياحي الذي يجري العمل بهما علي قدم وساق.





وعلي لسان البحر يتجمع هواة الصيد بالسنار واللبارة لصيد الاسماك والسوبيا التي تتجمع عند اللسان في وقت الصباح وغروب الشمس ليعود الصيادين بالخير والاسماك لمنازلهم، ويوجد عند لسان البحر فيلات الاولي استراحة للمحافظ والثانية السكرتير العام .



