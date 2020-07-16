أبو شقة يصدر قرارا بتشكيل غرفة إعلامية للانتخابات في حزب الوفد

أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتشكيل غرفة إعلامية وإدارية للحزب خاصة بإنتخابات مجلسي الشيوخ والنواب والمحليات على أن يبدأ عملها من اليوم الخميس.





وحدد القرار مهام الغرفة فيما يلي: التغطية الإعلامية الجيدة للحزب في إطار السياسة العامة والخط السياسي للحزب والذي اعتمده رئيس الحزب، والتغطية الإعلامية للبرامج الانتخابية للنواب بطريقة مبتكرة واحترافية لمرشحي الحزب بمجلسي الشيوخ والنواب والمحليات.





وتقوم الغرفة بالتعامل مع كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية فيما يخص العملية الانتخابية، وتكون مسئولة عن إدارة الوسائل الدعاية واللوجيستية لجميع الحزب وجميع المرشحين بمجلسي الشيوخ والنوب لتوفير الوقت والجهد بالإضافة إلى إظهار الحزب بالشكل المناسب إعلاميا وسياسيا والذي يتمناه كل وفدي.





وتختص الغرفة بالتنسيق العام لإقامة الفعاليات والمؤتمرات المرتبطة بالعملية الانتخابية داخل مقر الحزب، بحيث تكون الجهة الوحيدة التي يصدر من خلالها أي بيان أو تصريح ولا يعتد بأي بيان أو تصريح إلا من خلالها.