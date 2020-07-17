بعد حديث الرئيس عنها.. ماذا ستفعل الدولة بمنطقة سور مجرى العيون.. لن تصدق عينيك.. شاهد

عمد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسؤولية البلاد على الاهتمام بالقاهرة وعمل على إعادتها لمكانتها التاريخية سعيا لإعادتها للمركز الأول كأجمل مدينة في العالم كما كانت عليه في خمسينيات القرن الماضي .





حياة كريمة

شروع الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء العاصمة الجديدة لم يجعله ينسى العاصمة الأم والتاريخية التي تمتد لأكثر من ألف سنة ، فأطلق عدة مشروعات لإزالة كافة المناطق العشوائية ونقل سكانها لمشروعات جديدة لتوفير حياة كريمة لهم مع إعادة الوجه الحضاري والجمالي للعاصمة من خلال عدة مشروعات تتماشى مع طبيعتها التراثية والثقافية.





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كان أحد أهم وأبرز تلك المشروعات مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون والمنطقة المحيطة به ، حيث تم إزالة المدابغ والمساكن العشوائية من المنطقة بالكامل والتي تمتد على مساحة 90 فدانا.





3 سنوات

الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ أيام قليلة خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية، طالب بسرعة الانتهاء من تطوير منطقة سور مجري العيون بنهاية 2021.

وجه الرئيس سؤالًا لوزير الإسكان حول موعد الانتهاء من عمليات التطوير، ليؤكد الوزير: "جاري العمل على التطوير وسيتم الانتهاء منه خلال 3 سنوات".





المدابغ والمبانى غير الآمنة

المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون فى القاهرة، انطلقت منذ أيام قليلة ، بعد انتهاء أعمال هدم 92% من المدابغ والمبانى غير الآمنة فى المنطقة، على مساحة 83 فداناً من إجمالى مساحة المشروع البالغة 90 فدانا.

بدأت أعمال إنشاء سور من الصاج، ليحيط بـ16 فدان وذلك بعد الانتهاء من رفع مخلفات الهدم، كما تم البدء في أعمال الرفع المساحى للمنطقة وحفر الأساسات الخاصة بمنشآت المرحلة الأولى .



محمد الخطيب، استشاري تطوير المنطقة أكد إنه تم بذل مجهودات كبيرة للتفاوض مع الأهالي؛ من أجل إكمال أعمال التطوير بالمنطقة ،موضحا في تصريحات صحفية أنه تم توفير خيارات الرحيل للأهالي إما بمقابل مادي او توفير بديل للسكن، بالإضافة إلى نقل مصانع ومدابغ الجلود إلى الروبيكي بعد تعويض أصحابها إما بورش بديلة أو تعويضات مالية.





القاهرة التاريخية

وأكد محمد الخطيب أن تطوير المنطقة في الأساس يهدف إلى ربط القاهرة التاريخية بمختلف الحقب المختلفة، وسيتم تقديم انشطة بها فن وتراث وثقافة وحرف وتجارة، إضافة إلى توفير انشطة ترفيهية في المنطقة .







ممشى سياحي ومسرح وسينمات

وتابع : نستهدف خلق نسيج تاريخي كأننا في مدينة تاريخية قديمة والفنادق بها على الطراز القديم ، وسيكون هناك ممشى سياحي جميل، ومسرح مفتوح وسينمات ومعارض للفنانين.





وعن موقف المشروع، أكد تقرير لوزارة الاسكان أنه تم الانتهاء من تسكين 780 أسرة من أهالى المنطقة فى مدينة بدر، بعد توفير 1008 وحدات سكنية لهم بديلا عن المبانى غير الآمنة التى تم هدمها بمنطقة مجرى العيون، منذ انتهاء أعمال نقل مدابغ سور مجرى العيون إلى مدينة الجلود بالروبيكى والتى انطلقت سبتمبر 2016.





ويبلغ عدد المبانى التى تم هدمها فى المنطقة، 1598 مبنى على مساحة 60.5 فدان بنسبة 67.2% من مساحة المشروع، بجانب هدم وتسوية طرق فرعية وفراغات داخل المنطقة على مساحة 22.4 فدان تشكل 24.9% من مساحة المشروع، ويبلغ حجم الكتلة العمرانية المتبقية حتى الآن 7 أفدنة تضم 239 مبنى قائما على مساحة 5 أفدنة بجانب 7 مبان خدمات أخرى قائمة على مساحة 1.9 فدان. وتشهد المنطقة تنفيذ المرحلة الأولى على مساحة 16 فدانا، وتم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى للمشروع ومجسات التربة وحفر الأساسات.





بازارات سياحية

وتشمل المنطقة التي تقع تحت مخطط التطوير خلف السور من فم الخليج حتى ميدان السيدة عائشة، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى 16 فدان وستكون بجوار سور مجرى العيون، خلف السور مباشرة، بمصر القديمة، والتى تشمل تنفيذ مطاعم، وكافيتريات، وبازارات سياحية، وفندق، ومسرح مفتوح، ومساحات خضراء.





يذكر أن محافظة القاهرة أكدت أنه يوجد مخطط عام لتحويل المنطقة بالكامل لمزار سياحي عالمي نظرًا لما تتميز به من وجود مسجد عمرو بن العاص، أقدم المساجد الإسلامية في مصر وأفريقيا، وكذلك الكنائس القديمة (المعلقة - ماري جرجس - أبوسيفين - العذراء) والمعبد اليهودي وسور مجرى العيون، بالإضافة إلى متحف الحضارة مع الاستغلال الأمثل لبحيرة عين الحياة بإعادة تطويرها واستغلال ضفافها بعدد من الأنشطة الملائمة للموقع.



وشملت خطة التطوير بعض المطاعم الجارى تنفيذها على بحيرة عين الحياه بتصميم مستوحى من طبيعة المكان التاريخية ويتناسق مع التطوير المتظر فى منطقة المواردى ومنطقة سور مجرى العيون ليتم تحويل المنطقة لتكون مزارا سياحيا هاما.



ويشمل مخطط التطوير طريق الفسطاط أمام متحف الحضارات الذي سيتم نقل المومياوات الملكية له، وفتح امتداد له ليصل إلى طريق الأوتوستراد، كما سيتم تطوير طريق عين الحياة وربطه بطريق الخيالة والطريق الدائرى، علاوة على فتح طريق جديد داخل حديقة الفسطاط يصل بين صلاح سالم وطريق الفسطاط ، فضلا عن إنشاء 6 كبارى فى منطقة الفسطاط لربط المنطقة بالطريق الدائرى وطريقى صلاح سالم والاوتوستراد، والعاشر من رمضان.



وسيتم إنشاء إنشاء ممشى سياحى بكامل محيط بحيرة عين الحياة ، بعد تدبيشها وتطهيرها، إضافة إلى إنشاء مرسى للقوارب بالبحيرة ومسرح مكشوف ونافورة ، وفندق على مساحة 265 ألف متر مربع.



وبالنسبة لسور مجرى العيون ، سيتم إنشاء منطقة ترفيهية ومطاعم وحدائق منها بمحيط طول السور علاوة على ومسارح، ودور سينما، وسوق للكتاب، ومناطق خدمات صحية.



إنشاء متحفين

وسيتم إنشاء متحفين بمنطقة فى المنطقة الترفيهية المقرر إقامتها مكان المدابغ وجنوب السور مباشرة ويعرض تطور صناعة الدباغة والجلود ، أما الثاني فسيعرض أفكار الهندسة الهيدروليكية فى زمن إنشاء السور وسيكون في منطقة السواقى.



وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن خطة تطوير منطقة سور مجرى العيون تأتي ضمن رؤية تخطيطية حديثة تستهدف تعظيم الاستفادة منها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وتهدف إلى إعادة إحياء وتوظيف الأراضي المتداعية داخل القاهرة التاريخية لتتوجه بشكل أساسي إلى إنشاء أنشطة واستخدامات بديلة تؤكد على دور القاهرة كمركز ثقافي حضاري سياحي.



مزار سياحي عالمي

ولفت الوزير إلى أن المخطط العام للفكرة التصميمية لمشروع التطوير يتضمن إقامة منطقة الثقافة والفن، تتيح مساحات تستخدم كمسرح مفتوح، ومسارح وسينمات، بالإضافة إلى متحف ومعارض للفنون التشكيلية، ومكتبة عامة، وقاعة للندوات والمؤتمرات، إلى جانب أماكن مخصصة للعروض الفلكلورية، ومركز للفنون الحركية، فضلًا عن إقامة منطقة للخدمات الترفيهية والسياحية تشتمل على عدد من المطاعم وفراغات وساحات مفتوحة، مع التركيز علي جذب نوعية المطاعم التى تقدم المطبخ المصري التقليدي، هذا إلى المطابخ الاخرى العربية والعالمية.



وقال الدكتور وزير الاسكان أن هناك مخططًا عامًا لتحويل المنطقة بالكامل لمزار سياحي عالمي نظرًا لما تتميز به من وجود مسجد عمرو بن العاص، أقدم المساجد الإسلامية في مصر وأفريقيا، وكذلك الكنائس القديمة وهي الكنيسة المعلقة، وماري جرجس، وأبو سيفين، والعذراء، وكذا المعبد اليهودي، وسور مجرى العيون، بالإضافة الى متحف الحضارة، مع وجود تصور للاستغلال الأمثل لبحيرة عين الصيرة، بإعادة تطويرها واستغلال ضفافها بعدد من الأنشطة الملائمة للموقع. وشملت خطة التطوير بعض المطاعم الجارى تنفيذها على بحيرة عين الحياه بتصميم مستوحى من طبيعة المكان التاريخية ويتناسق مع التطوير المتظر فى منطقة المواردى ومنطقة سور مجرى العيون ليتم تحويل المنطقة لتكون مزارا سياحيا هاما.ويشمل مخطط التطوير طريق الفسطاط أمام متحف الحضارات الذي سيتم نقل المومياوات الملكية له، وفتح امتداد له ليصل إلى طريق الأوتوستراد، كما سيتم تطوير طريق عين الحياة وربطه بطريق الخيالة والطريق الدائرى، علاوة على فتح طريق جديد داخل حديقة الفسطاط يصل بين صلاح سالم وطريق الفسطاط ، فضلا عن إنشاء 6 كبارى فى منطقة الفسطاط لربط المنطقة بالطريق الدائرى وطريقى صلاح سالم والاوتوستراد، والعاشر من رمضان.وسيتم إنشاء إنشاء ممشى سياحى بكامل محيط بحيرة عين الحياة ، بعد تدبيشها وتطهيرها، إضافة إلى إنشاء مرسى للقوارب بالبحيرة ومسرح مكشوف ونافورة ، وفندق على مساحة 265 ألف متر مربع.وبالنسبة لسور مجرى العيون ، سيتم إنشاء منطقة ترفيهية ومطاعم وحدائق منها بمحيط طول السور علاوة على ومسارح، ودور سينما، وسوق للكتاب، ومناطق خدمات صحية.إنشاء متحفينوسيتم إنشاء متحفين بمنطقة فى المنطقة الترفيهية المقرر إقامتها مكان المدابغ وجنوب السور مباشرة ويعرض تطور صناعة الدباغة والجلود ، أما الثاني فسيعرض أفكار الهندسة الهيدروليكية فى زمن إنشاء السور وسيكون في منطقة السواقى.وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن خطة تطوير منطقة سور مجرى العيون تأتي ضمن رؤية تخطيطية حديثة تستهدف تعظيم الاستفادة منها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وتهدف إلى إعادة إحياء وتوظيف الأراضي المتداعية داخل القاهرة التاريخية لتتوجه بشكل أساسي إلى إنشاء أنشطة واستخدامات بديلة تؤكد على دور القاهرة كمركز ثقافي حضاري سياحي.مزار سياحي عالميولفت الوزير إلى أن المخطط العام للفكرة التصميمية لمشروع التطوير يتضمن إقامة منطقة الثقافة والفن، تتيح مساحات تستخدم كمسرح مفتوح، ومسارح وسينمات، بالإضافة إلى متحف ومعارض للفنون التشكيلية، ومكتبة عامة، وقاعة للندوات والمؤتمرات، إلى جانب أماكن مخصصة للعروض الفلكلورية، ومركز للفنون الحركية، فضلًا عن إقامة منطقة للخدمات الترفيهية والسياحية تشتمل على عدد من المطاعم وفراغات وساحات مفتوحة، مع التركيز علي جذب نوعية المطاعم التى تقدم المطبخ المصري التقليدي، هذا إلى المطابخ الاخرى العربية والعالمية.وقال الدكتور وزير الاسكان أن هناك مخططًا عامًا لتحويل المنطقة بالكامل لمزار سياحي عالمي نظرًا لما تتميز به من وجود مسجد عمرو بن العاص، أقدم المساجد الإسلامية في مصر وأفريقيا، وكذلك الكنائس القديمة وهي الكنيسة المعلقة، وماري جرجس، وأبو سيفين، والعذراء، وكذا المعبد اليهودي، وسور مجرى العيون، بالإضافة الى متحف الحضارة، مع وجود تصور للاستغلال الأمثل لبحيرة عين الصيرة، بإعادة تطويرها واستغلال ضفافها بعدد من الأنشطة الملائمة للموقع.











