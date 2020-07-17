حيوانات إثيوبيا تشرب أكثر من حصة مصر.. نادر نور الدين يكشف الحقيقة

كتب الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك منشور أكد فيه تعليقا على تصريحات دكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى فى المؤتمر الزراعى بأن حيوانات أثيوبيا تشرب أكثر من حصة مصر.



كتب" نادر نور الدين": نعم حيوانات اثيوبيا تشرب اكثر من حصة مصر، تمتلك إثيوبيا رسميا طبقا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة ١٠٠ مليون رأس نصفها من الأبقار ونصفها من الأغنام والماعز، وعلميا يستهلك الرأس الواحدة من المواشي ٥٠٠٠ متر مكعب من المياه حتى يصل الي عمر ثلاث سنوات ويصبح قابلا للذبح في الأبقار،، وبالتالي بضرب ١٠٠ مليون رأس في ٥٠٠٠ متر مكعب مياه تستهلكها تكون الابقار والماشية تستهلك ٥٠٠ مليار متر مكعب كل ثلاث سنوات اي نحو ١٧٠ مليار مترا مكعبا في السنة من الأمطار الغزيرة التي تنبت المراعي والمروج التي تتغذي عليها هذه الثروة الحيوانية الطائلة والتي تبلغ ٩٣٦ مليار متر مكعب امطار سنويا.



وأضاف "الخبير المائى" ثم يدعون انهم لا يحصلون على أي قطرة مياه من موارد النهر بخلاف ما يحصلون عليه من بحيرة تانا منبع النيل الأزرق والتي تحتوى على ٤٠-٥٠ مليار متر مكعب ثم خزان سد تاكيزى على نهر عطبرة البالغ ١٠ مليارات متر مكعب.



وتابع "بذلك تحصل اثيوبيا من تاكيزى وتانا والثروة الحيوانية على نحو ٢٣٠ مليار متر مكعب سنويا من منابع نهر النيل بها اي نحو خمسة اضعاف حصة مصر بخلاف باقي الأمطار ثم تولول وتدعي كذبا انها لا تحصل على اي مياه من موارد نهر النيل وأن مصر تستولي وحدها على كامل موارد النهر".

