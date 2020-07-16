بسام راضى: القوات المسلحة دمرت 10 آلاف سيارة على الحدود مع ليبيا خلال 6 سنوات

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمشايخ القبائل الليبية كان رائعا وفي إطار من الود والتفاعل اللحظي مع الرئيس السيسي.





وكشف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث فى مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، عن تدمير القوات المسلحة المصرية نحو 10 آلاف سيارة دفع رباعي على الحدود المصرية الليبية محملة بإرهابيين ومقاتلين أجانب خلال ال6 سنوات الماضية.





وأشار إلى أن معظم القبائل الليبية لها امتداد بالقربى والنسب في مصر وإن الأولوية دائما لدى مصر للمفاوضات والحلول السياسية.





ونوه المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كرر اليوم جملة "لا مطامع لدينا في ليبيا وسندخل ونخرج بطلب وأمر".