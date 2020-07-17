3 أصناف جديدة من طماطم التصنيع تغزو الأراضي المصرية.. تفاصيل

نجحت إحدى الشركات الزراعية فى زراعة 3 أصناف من تقاوى الطماطم الإيطالية المميزة والمخصصة للتصنيع الغذائى لما تتميز به من جودة عالمية وطعم مميز ونسبة عالية من المركزات عند تصنيعها .





وقال المهندس سامى يعقوب رئيس قطاع البذور بشركة شورى خلال لقائه مع الإعلامي محمد غانم في برنامجه "الجدعان" علي قناة "القاهرة والناس٢" ، أن الأصناف الجديدة هي " الجونج والديكستر وليدر" ولها مميزات عديدة منها الإنتاجية المرتفعة والزراعة والحصد بالميكنة الحديثة والطعم المميز عند تحويلها إلى مركزات ، لافتا الى ان 27 مصنع مصرى للطماطم سوف يستفيد منها ، خاصة ان مصر تنتج نحو 9 مليون طن ، ومعظم المصانع تجد صعوبة كبيرة فى شراء احتياجاتها من المحصول لتصنيع المركزات





وأوضح المهندس محمد زهران ، مدير الدعم الفنى بالشركة ، أن الأصناف الجديدة تكافح الأمراض وتعطى أعلى انتاجية للفدان ، وسيتم طرحها قريبًا فى الأسواق ليستفيد منها اكبر عدد من المستهلكين إضافة لمصانع التصنيع الغذائى ومركزات الطماطم .





وأكد المهندس شريف غازى خبير الصناعات الغذائية ، أن الأصناف الجديدة تتمتع بجودة عالية جدًا عند تصنيعها وتحويلها الى مركزات وسوف يستفيد منها 27 مصنع مصرى للصناعات الغذائية إلى جانب ميزة توفيرها طوال العام بغرض التصنيع ، لافتا إلى أن أزمة كورونا لم تؤثر على مصانع صلصة الطماطم وان شركة شورى الزراعية ساعدت قطاع التصنيع المصرى بزراعتها هذه الأصناف التى سوف تزيد من طاقة انتاج المصانع لتحقيق الاكتفاء الذاتى والتوجه بقوة أكبر نحو التصدير .







