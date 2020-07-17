مفيش حزن تاني .. 10 أطعمة تحفز هرمون السعادة

من السهل أن تفقد صحتك عندما تتكرر الأيام وتبدأ في التداخل مع بعضها البعض. بعد قضاء شهور في الإغلاق ، والاستمرار في العمل من المنزل ، يشعر الكثير من الناس بالبلوز. وبينما ينصح بتناول الطعام الصحي والنشاط البدني ، من المهم أيضًا أن تكون على دراية بما تشعر به عقليًا.





الدوبامين هو الهرمون المسؤول عن السعادة. غالبًا ما يشار إليه باسم " الهرمون السعيد". ولكن من الناحية العلمية ، فهو ناقل عصبي - مادة كيميائية مسؤولة عن نقل الإشارات بين الخلايا العصبية في الدماغ. على هذا النحو ، فإن الدوبامين مسؤول عن إعطاء المزاج دفعة جيدة ، لأنه "عامل شعور جيد" في الدماغ.





يقال أن هناك العديد من المحفزات للدوبامين ويحدث معظمها عندما تتعرض لشيء يمنحك المتعة ، فالطعام هو أحدها. يقول مدرب اللياقة البدنية عبر الإنترنت وخبير التغذية الرياضية Diksha Chhabra من استشارات Diksha Chhabra Fitness أنه في معظم الحالات ، تتسبب الأطعمة الغنية بالسكر والدهون في ارتفاع مستويات الدوبامين. وتقول: "عندما تصادف أن تتحول من طعام غير صحي إلى وصفات صحية ومليئة ، فإنك تبدأ في الشعور بالسعادة والصحة والرضا عن كل شيء ، بسبب ارتفاع الدوبامين".





* تناول وجبات منتظمة: سيمنع هذا حدوث تقلب مفاجئ في الهرمونات ويساعد على تنظيم شهيتك. كما أنه يقلل من فرصة الإفراط في تناول الطعام في المساء. مع كمية وافرة من الطعام في جميع الوجبات ، من المرجح أن تشعر بالرضا والحكمة في المزاج.





* أضف اللحوم الخالية من الدهون والبيض ومنتجات الألبان في نظامك الغذائي اليومي ، لأنها يمكن أن تساعد في إبقائك ممتلئًا لفترة أطول ، وزيادة مستويات الدوبامين.





* أضف الكربوهيدرات المعقدة إلى نظامك الغذائي: الكربوهيدرات التي تندرج تحت مؤشر انخفاض نسبة السكر في الدم (GI) مثل الشوفان أو الدخن أو العصيدة أو الخبز متعدد الحبوب ، تساعد في الإفراج التدريجي عن السكر في مجرى الدم. يبقيك نشيطًا طوال اليوم ، بالإضافة إلى زيادة مستويات الدوبامين.





* اختيار الدهون الصحية: الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة الموجودة في الزيتون وعباد الشمس وزيوت السمسم ، بالإضافة إلى الأفوكادو واللوز والجوز والأسماك الزيتية مثل التونة الطازجة والتراوت ، تستغرق وقتًا لتتحلل في الجسم عند تناولها بنسب صحيحة . "الدهون في النظام الغذائي لها صلة مباشرة بنشاط الدوبامين في الدماغ. "تساعد مصادر الدهون الجيدة في تحسين النشاط العصبي والإدراك".





يقول شابرا في الختام: "تناول وجباتك حتى أربع إلى خمس مرات في اليوم ، وتجنب أي نظام غذائي مكثف لتحقيق عقلية متوازنة