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مرأة

بسبب هرمون التستوستيرون.. النساء أكثر عرضة لأمراض الجهاز المناعي

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 04:02 م
صدى البلد
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آلاء حسن
كشفت دراسة جديدة أن مرض المناعة الذاتية يصيب المرأة في المقام الأول عن الرجال لسوء الحظ مما حير الباحثين كثيرا لحين فهم طبيعة هذا الأمر.

ووفقا لموقع healthline، تظهر أدلة جديدة أن هذا قد يكون له علاقة بـ "مفتاح جزيئي" رئيسي يسمى VGLL3 وجده الباحثون في كثير من الأحيان في خلايا جلد النساء وليس الرجال.

وأثبتت الدراسة نظرية علمية أخرى هي أن هرمون التستوستيرون في أجسام الرجال يعمل على حمايتهم من أمراض المناعة الذاتية بمجرد تشخيص المرض.


لا يبدو أن هناك أي اختلاف في شدة المرض أو تطوره، ولكن من المثير للاهتمام معرفة أن أجهزة المناعة لدى النساء لديها ميل أعلى للإصابة بالأمراض.


وتشمل التكتيكات الأخرى لتعزيز جهاز المناعة:

- لا تدخن

- تجنب الاستهلاك المفرط للكحول

- تحسين عادات النوم

- تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا من الأطعمة الكاملة في الغالب

- احصل على ما يكفي من فيتامين د.
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