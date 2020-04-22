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مع تفشي كورونا وقرب رمضان.. 3 أطعمة صحية لتقوية الجهاز المناعي

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:10 ص
أطعمة صحية لتقوية
أطعمة صحية لتقوية الجهاز المناعي
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حياة عبد العزيز
في ظل تفشي فيروس كورونا وحلول شهر رمضان الكريم، يجب على الأفراد تناول الأطعمة الصحية التي تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعي لمكافحة الأمراض والفيروسات، والقدرة على الصيام لساعات طويلة، فتعرف على الأطعمة التي تحفز الجهاز لمناعي خلال السطور التالية، وفقا لموقع everydayhealth.


المأكولات البحرية
الأحماض الدهنية وأوميجا 3 الموجودة في بعض أنواع الأسماك مثل سمك السلمون والسردين والرنجة والماكريل، تساعد على تحسين أداء الخلايا المناعية.

ويقول سبارتا، مؤلف النظام الغذائي لمرضى السكر النهاري، إن الأطعمة التي تحتوي على أوميجا 3، قد يعزز نشاط خلايا الدم البيضاء مما يزيد من تقوية المناعة.


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البروتين
أشارت الأبحاث في المعاهد الوطنية للصحة (NIH) إلى أن الزنك معدن وفرة في اللحوم مثل المحار والدواجن والمأكولات البحرية، ولحم البقر، والضأن، ويعمل مع بروتين يوجد في اللحوم لتعزيز نظام المناعة.


الشيكولاتة
تلعب الكثير من الفيتامينات والمعادن دورًا عندما يتعلق الأمر بالوظيفة المناعية، لكن أحد العناصر البارزة هو المغنيسيوم والذي يتواجد داخل الشيكولاتة الداكنة.
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