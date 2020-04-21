مع حلول شهر رمضان .. طريقة تحضير الدوم في المنزل

الدوم يعد أحد المشروبات التي تتميز بها المائدة في شهر رمضان الكريم، وتحاول السيدات تحضير كل الاحيتاجات في المنزل دون الحاجة إلى الشراء بتكاليف باهظة، وللحفاظ على صحة الأطفال.
وقدم الشيف أحمد عادل من خلال "صدى البلد"، طريقة تحضير الدوم بطريقة سهلة وبسيطة.
مكونات الدوم :
- 250 جرام دوم.
- 150 جرام سكر.
- لتر ونصف ماء.
- 1 جرام ملح ليمون.
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طريقة تحضير الدوم في المنزل :
- احضري وعاء متوسط الحجم على النار.
- ضعي الدوم مع السكر وقومي بالتقليب الجيد.
- عندما يتحول السكر إلى كراميل نضيف الماء الساخن ويترك حتى الغليان لمدة 20 دقيقة.
- ضعي ملح الليمون ويصفى جيدا ويعبأ في زجاجة.