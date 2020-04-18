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مرأة

بأقل تكلفة.. طريقة تحضير مشروب العرقسوس في رمضان

السبت 18/أبريل/2020 - 08:10 م
طريقة تحضير مشروب
طريقة تحضير مشروب العرقسوس في رمضان
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حياة عبد العزيز
تتجه كثير من السيدات خلال هذه الأيام، إلى شراء مكونات المشروبات الرمضانية، باعتبارها عنصرا أساسيا على مائدة الطعام في شهر رمضان الكريم.

ومن أشهر العصائر التي تتواجد بجانب الطعام في الشهر الكريم، مشروب العرقسوس، ونقدم لك عبر السطور التالية، مكونات وطريقة تحضيره، على طريقة الشيف أحمد عادل.

مكونات مشروب العرقسوس :

- 100 جرام عرقسوس.

- 5 جرام بيكنج صودا.

- ماء.

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طريقة تحضير مشروب العرقسوس :

- احضري وعاء متوسط الحجم وضعي بها العرقسوس مع البيكنج صودا.

- قومي بالتقليب الجيد لتجانس المكونات مع بعضها البعض.

- اضيفي 3 ملاعق من الماء مع التقليب الجيد، ثم يترك في شاش مغلق لمدة 12 ساعة للتخمير مع تثبيته في الوعاء.

نضع الماء فوق العرقسوس حتى نحصل على القوام المظبوط و يوضع فى زجاجه.

وأشار الشيف أحمد عادل في حديثه لـ"صدى البلد"، بإضافة ملح الليمون على المشروب فى حاله الحفظ بالثلاجة أكثر من يوم، ليساعد على حفظ العصير من يوم الى ٤ ايام دون تغير اللون او الطعم او الرائحه و يمكن الاستغناء عنه فى حاله الشرب فى نفس اليوم.
بأقل تكلفة.. طريقة تحضير مشروب العرقسوس في رمضان
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