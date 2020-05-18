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مرأة

استشارة .. 6 طرق لتعزيز الجهاز المناعي ومواجهة كورونا .. فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:11 م
تعزيز الجهاز المناعي
تعزيز الجهاز المناعي
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لمياء الياسين - عدسة : إيهاب أشرف - نور المصري
أكد الدكتور سمير نيروز، استشاري التغذية العلاجية، أن رمضان هذا العام مختلف عن السنوات الماضية نظرا لوجود فيروس كورونا المستجد ولذلك يجب الاهتمام في الافطار بتناول الاطعمة التي تزيد من قوة الجهاز المناعي.

وقال الدكتور سمير نيروز، خلال استضافته ببرنامج استشارة المذاع على موقع صدى البلد، إنه يجب التقليل من المقليات والسكريات لان السكر يؤثر بشكل كبير على الجهاز المناعي، ويجب الاهتمام بتناول الخضروات والفاكهة.

وأضاف استشاري التغذية العلاحية، أن الخضروات والفاكهة غنية بالالياف والمعادن التي يحتاجها الجهاز المناعي فهي تقويه وتجعله بحالة أفضل.

ونصح بتجنب المواد المعلبة والدسمة لانها تؤثر بشكل سلبي على الجهاز المناعي لذلك ينبغي الابتعاد عنها، مشيرا إلى أهمية تناول كميات كافية من المياة لتعزيز نشاط الجهاز المناعي.
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