ابتعدي عن المقليات والسكريات.. مأكولات تضعف الجهاز المناعي ..فيديو

مع تزامن رمضان هذا العام مع جائحة فيروس كورونا يجب الاهتمام بكيفية تقوية الجهاز المناعى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقال الدكتور سمير نيروز، أثناء استضافته ببرنامج "استشارة" المذاع على موقع "صدى البلد"، إنه يجب التقليل من المقليات والسكريات لأن السكر يؤثر بشكل كبير على الجهاز المناعي وتناول الخضراوات والفاكهة غنية بالألياف والمعادن.
تحدث استشاري التغذية العلاجية عن الطرق الصحيحة التي يمكن بها اتباع نظام الصيام المتقطع لإنقاص الوزن بشكل مثالي.
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ونصح استشاري التغذية العلاجية بضرورة تجنب المشروبات الغازية و تناول الشاي بعد الطعام بنصف ساعة لانه يؤثر على امتصاص العناصر الغذائية
كما حذر من تناول المقليات فهى تؤثر بالسلب الجهاز المناعي للجسم.
فى الروابط التالية إليك أخطاء تضر بجهازك المناعى تعرفى عليها