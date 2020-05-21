ابتعدي عن المقليات والسكريات.. مأكولات تضعف الجهاز المناعي ..فيديو

مع تزامن رمضان هذا العام مع جائحة فيروس كورونا يجب الاهتمام بكيفية تقوية الجهاز المناعى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وقال الدكتور سمير نيروز، أثناء استضافته ببرنامج "استشارة" المذاع على موقع "صدى البلد"، إنه يجب التقليل من المقليات والسكريات لأن السكر يؤثر بشكل كبير على الجهاز المناعي وتناول الخضراوات والفاكهة غنية بالألياف والمعادن.