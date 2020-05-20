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سيارات

دراسة جديدة تؤكد قتل فيروس كورونا تلقائيا داخل سيارتك

الأربعاء 20/مايو/2020 - 05:44 م
فيروس كورونا داخل
فيروس كورونا داخل السيارات
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كريم عاطف

تستمر الأبحاث حول العالم لإيجاد حلول جذرية لإنهاء انتشار الوباء العالمى الجديد فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ولكن حتى يومنا هذا لم يتم اكتشاف مصل محدد للقضاء عليه.


ولكن تم اكتشاف أكثر من طريقة لإيقاف انتشاره كيميائيا مثل الكحول، وأخرى اجتماعية مثل التباعد الاجتماعى، إلا أن خبير الأرصاد الجوية جان نال كشف في دراسة نـشرها، عن طريقة جديدة لإيقاف الفيروس.

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وقال خبير الأرصاد الجوية جان نال، إن السيارات قد تكون وسيلة فعالة لقتل فيروس كورونا، خاصة أن نوافذها شفافة نسبيًا ما يسمح بمرور أشعة الشمس وارتفاع درجة الحرارة بداخلها، لدرجة تجعلها تقتل فيروس كورونا.

 

وأوضح نـال أن درجة الحرارة داخل السيارة لا تتطلب الكثير من الوقت لترتفع، فإذا كانت درجة الحرارة بالخارج 26 درجة مئوية ففي غضون عشر دقائق فقط سترتفع بمقدار 19 درجة بمقياس فهرنهايت، وخلال 20 دقيقة سترتفع بمقدار 29 درجة، وخلال 30 دقيقة سترتفع بمقدار 34 درجة، وبعد 60 دقيقة سترتفع إلى 45 درجة.

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أما من ساعة إلى ساعتين، فإن درجة الحرارة ترتفع من 45 إلى 50 درجة، ومن ساعتين إلى أربع فإنها ترتفع من 50 إلى 55 درجة، وهذه الدرجات كفيلة لقـتل فيروس كورونا، داخل السيارة، وبذلك تكون السيارة معقمة تلقائيا.

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