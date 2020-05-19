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سيارات

تعرف على أماكن في سيارتك يحبها فيروس كورونا.. عليك تنظيفها

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 01:57 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أصبح علينا جميعا أخذ كافة الإجراءات الاحترازية فى حياتنا الطبيعية وأثناء نزولنا إلى الشوارع وركوب السيارات، خاصة مع الدعوات الكثيرة من قبل الحكومات المختلفة لدول العالم للتعايش مع فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 للخروج من الأزمة الاقتصادية المتواجدة.


وحسب دراسة  لمجلة نيو إنجلاند الطبية كشفت من خلالها الفترة التي يعيشها فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 على الأسطح المختلفة، ولا سيما أسطح السيارات، ويمتلك القدرة على الاستمرار فوق الأسطح البلاستيكية والفولاذ المقاوم للصدأ لمدة قد تصل إلى ثلاثة أيام .

وينصح الأطباء بأن يتجنب الشخص بقدر الإمكان الأماكن المزدحمة أو التي يوجد فيها تجمعات كبيرة، إذ يمكن انتقال العدوى عن طريق الرذاذ أو حتى ملامسة الشخص المصاب بفيروس كورونا.

ويمكن للسيارات أن تنقل لك فيروس كورونا إذا تعرضت هي الأخرى لأشخاص حاملين للفيروس ومن الطبيعي أنه يمكن الإصابة بالفيروس في حال استخدام السيارة وملامسة بعض الأجزاء فيها ، ويجب أن تطهر أجزاء سيارتك بشكل دوري ومنتظم مع كل استخدام لها.

وكشفت الدراسة أبرز الأماكن التي يعيش فيها وهي: عجلة القيادة، ناقل الحركة، المسجل، أزرار المكيف، مفاتيح نوافذ السيارة ومقابض الأبواب.

وهناك أيضا اماكن اخرى مثل مفاتيح الإضاءة والفرامل اليدوية وكذلك المرآة العلوية ومقبض شنطة السيارة وعصا المساحات.

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