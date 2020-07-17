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رياضة

بقيادة صلاح ومتعب...الحضري يختار التشكيل الأفضل للمنتخب الأول

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:41 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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ياسمين تيسير
أكد عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي هو حارس مصر الأول حيث يمتلك إمكانيات رائعه بالإضافة لـ مشاركته في مونديال روسيا 2018 وكأس الامم الافريقية .

وأضاف الحضري في تصريحات لـ قناة " ام بي سي مصر " أن التشكيل الأفضل للمنتخب مصر هو الدفاع : أحمد فتحي -وائل جمعة - هاني سعيد - سيد معوض خط الوسط : حسني عبدربه - محمد شوقي - أحمد حسن - ابو تريكه - محمد صلاح خط الهجوم : عماد متعب 

وأضاف أنه في حال كان التشكيل بهذا الشكل فكان المنتخب سيضمن الوصول لـ ربع نهائي مونديال روسيا 2018


وأكمل أن وقتها لم يكن سيمانع اعطاء شارة القيادة لـ محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الاول حيث أنه أحد أفضل 3 لاعبين في العالم بالاضافة لان القيادة ليست بالشارة فقط .

وأكمل انه اول من هنأ محمد صلاح بالتتويج بـ لقب الدوري الإنجليزي 

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