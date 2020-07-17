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سيارات

تخفيض جديد علي أسعار نيسان سنترا nissan sentra 2020 في مصر .. صور

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:11 ص
نيسان سنترا 2019
نيسان سنترا 2019
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اشرف عطية
اعلن وكيل نيسان في مصر عن تخفيض أسعار موديلات نيسان سنترا nissan sentra 2020 ، وجاءت التخفيضات تزامنا مع حالة الركود التي يشهدها سوق السيارات في مصر و التي قرر علي اثرها وكلاء السيارات في مصر تخفيض الاسعار و ينتمي طراز نيسان سنترا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات نيسان سنترا nissan sentra 2020

تأتي نيسان سنترا nissan sentra 2020 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 118 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر متصل بفتيس اوتوماتيك 5 سرعات جر امامي يتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، خلال 10.9 ثانيةىويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.9 لتر لكل 100 كم .

جائت نيسان سنترا nissan sentra 2020 بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة ومنها الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج تدعيم الفرامل BA” و جنوط سبور 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED، ونظام ملاحي “GPS”، وزر تشغيل المحرك، ومكييف هواء ثنائي المناطق.

وجائت نيسان سنترا nissan sentra 2020 بعجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للتعديل يتم ضبط ارتفاعها لتتناسب مع وضع السائق، وتضمنت خاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وكاميرا خلفية، وشاشة وسائط متعددة الاستخدامات 7 بوصات، وغيرها”.

اسعار نيسان سنترا nissan sentra 2020 في مصر

تبداء اسعار نيسان سنترا nissan sentra 2020 في مصر من 257.000 جنية حتي 299.000 جنية .

تخفيض جديد علي أسعار نيسان سنترا nissan sentra 2020 في مصر .. صور
تخفيض جديد علي أسعار نيسان سنترا nissan sentra 2020 في مصر .. صور
تخفيض جديد علي أسعار نيسان سنترا nissan sentra 2020 في مصر .. صور
تخفيض جديد علي أسعار نيسان سنترا nissan sentra 2020 في مصر .. صور
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