خال من السكان.. انهيار جزء من عقار بحي الدقي بالجيزة

انهار جزء من عقار بمنطقة بين السرايات شارع عبدالله الخضرى بحي الدقي بالجيزة، اليوم الجمعة دون خسائر في الأرواح.





وعلى الفور، انتقل اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الحي إلى موقع الانهيار يرافقه قوات الحماية المدنية والشرطة، حيث تم فصل المرافق عن العقار، وعمل كوردون وإزالة موطن الخطورة بالعقار.





وأوضح رئيس حي الدقي ، ان انهيار جزء من العقار لم يسفر عن اي اصابات، مشيرا إلى أنه يجري العرض على لجنة كلية الهندسة (المنشآت الآيلة للسقوط)، وبالمعاينة على الطبيعة للعقار تبين انهيار سقف الدور الثاني فوق الأرضي وسقوط البلكونة.





واكد رئيس حي الدقي أن العقار خال من السكان، وتم تحرير محضر بالواقعة.