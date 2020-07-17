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فن

بعد الحكم بحبسه.. محمد رمضان يظهر على البحر من عطلته بأغنية نامبر وان

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:19 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصى  على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو له .

وظهر محمد رمضان فى الفيديو أثناء عطلته وهو فى البحر بمدينة العلمين.

فيما أدى محمد رمضان الحركات الإستعراضية فى الفيديو على أغنيته نامبر وان .

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وتم فصل الطيار أشرف أبو اليسر من عمله وإنهاء مسيرته المهنية بعدما طلب رمضان التقاط صورة تذكارية داخل كابينة القيادة لكنه قام بتصوير مقطع فيديو .

وصدر حكم لصالح الطيار المفصول قضت به المحكمة بحبس محمد رمضان.


يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته أحمد زاهر وروجينا وتأليف وإخراج محمد سامي.
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