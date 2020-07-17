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أخبار العالم

جدة في المقدمة.. ننشر خريطة إصابات كورونا بالسعودية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:22 م
وزارة الصحة السعودية
وزارة الصحة السعودية
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محمود نوفل
سجلت وزارة الصحة السعودية اليوم (الجمعة)، 2613 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي  تم تسجيل 3539 حالة تعافٍ إضافية، و37 حالة وفاة جديدة.

ونرصد في السطور القادمة خريطة لتوزيع الإصابات التي سجلتها وزارة الصحة خلال الــ 24 ساعة الماضية.

وتوزعت الإصابات الجديدة بين مدن ومحافظات المملكة كالتالي: جدة (235)، الهفوف (191)، الرياض (185)، المبرز (147)، الدمام (127)، الطائف (124)، المدينة المنورة (90)، مكة المكرمة (83)، خميس مشيط (82)، حفر الباطن (81)، أبها (74)، حائل (36)، ينبع (57)، بريدة (55)، الخبر (49)، الظهران (44)، جازان (43)، القطيف (32)، صبيا (31)، الجبيل (29)، بيش (29)، ضرماء (27)، نجران (26)، خليص (25)، بلجرشي (23)، عنيزة (22).

كما سجلت  تبوك (22)، بللسمر (21)، رجال ألمع (21)، سبت العلاية (19)، أبوعريش (19)، وادي الدواسر (19)، الحرجة (18)، المجاردة (16)، سراة عبيدة (16)، عرعر (16)، النعيرية (15)، رأس تنورة (15)، شرورة (15)، ظهران الجنوب (12)، رنية (11)، النماص (11)، بيشة (11)، المويه (10)، السحن (10)، تربة (10)، البشائر (10)، العيون (9)، سكاكا (9)، المظيلف (9)، الخفجي (9)، مليجة (9)، عفيف (9)، قلوة (8)، المذنب (8)، القوارة (8)، عيون الجواء (8).

كما ضمت خريطة الإصابات كلا من ثريبان (8)، ميسان (7)، محايل عسير (7)، بقعاء (7)، يدمة (7)، العقيق (6)، الأسياح (6)، البدائع (6)، البكيرية (6)، الرس (6)، رياض الخبراء (6)، الخرج (6)، حوطة بني تميم (6)، القنفذة (5)، الخرمة (5)، أم الدوم (5)، أحد رفيدة (5)، بقيق (5)، عريعرة (5)، الدوادمي (5)، شقراء (5)، الباحة (4)، المندق (4)، مهد الذهب (4)، النبهانية (4)، القوز (4)، قيا (4)، بارق (4)، الحائط (4)، العيدابي (4)، القويعية (4)، ساجر (4).

 فيما سجلت كلا من القرى (3)، العلا (3)، القريع (3)، تثليث (3)، الليث (3)، رابغ (3)، الغاط (3)، الحريق (3)، المجمعة (3)، الجفر (2)، وادي بن هشبل (2)، الدرب (2)، الطوال (2)، أضم (2)، السليل (2)، الزلفي (2)، حريملاء (2)، رفائع الجمش (2)، طبرجل (1)، وادي الفرع (1)، ضرية (1)، عقلة الصقور (1)، البرك (1)، الفرشة (1)، المضة (1)، تبالة (1)، البطحاء (1)، قرية العليا (1)، القيصومة (1)، الشملي (1)، الشنان (1)، العارضة (1)، الحرث (1)، فيفاء (1)، صامطة (1)، أحد المسارحة (1)، خباش (1)، المزاحمية (1)، وثيلان (1)، الوجه (1)، شواق (1).
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