دينية البرلمان: فصل أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية دليل على سماحة البابا والرئيس

قالت النائبة أماني عزيز، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن المؤسسات الدينية في مصر كانت تابعة لوزارة الأقاف قديما إلى أن صدر قرار جمهوري بفصل أوقاف الكنائس لتذهب إلى الكنيسة الأرذوكثية بصفتها الكنيسة الأم بقيادة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ثم طالبت بعد ذلك الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الانجيلية في أمريكا وروما بفصل أوقافهم عن الكنيسة الأرثوذكسية.





وأشارت النائبة لـ"صدى البلد"، إلى أن فكرة مشروع قانون إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الانجيلية جاءت من هنا، حيث استجاب البابا تواضروس الثاني لمطالب فصل الأوقاف، الأمر الذي يدل على سماحة قداسته ومنعا لوقوع أي فتنة بين الأقباط، كما وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، منوهة إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع القانون للبرلمان وتمت مناقشته والموافقة عليه من قبل اللجنة الدينية.





وأوضحت أن مشروع القانون حدد شروط تنظيمة للتصرف في هذه الأوقاف من خلال مجلس لإدارة الوقف، مؤكدة أن هذه الأمور تنظيمة ليس غرضها التفرقة فالجميع في النهاية تحت مظلة دين واحد، كما هو الحال للمذاهب في الدين الإسلامي جميعها تحت دين واحد، وفي النهاية يتوحد الدينان الإسلامي والمسيحي في وطن واحد دون فتنة أو تفرقة.



