بصورة مع الزعيم.. هالة صدقي تستعيد ذكريات عفاريت عدلى علام





استعادت الفنانة هالة صدقى ذكريات مسلسل "عفاريت عدلى علام" وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".



وظهرت هالة صدقي مع الزعيم عادل امام خلال مشهد من مسلسل عفاريت عدلى علام الذى عُرض في رمضان 2018.



وكتبت هالة صدقى على الصورة: "ياصباح الفل والياسمين هشك هشك باني با"



يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي مسلسل "ليه لأ" تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز.

