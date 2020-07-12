هالة صدقي: يا رب تخلص أحزانا

اقرأ أيضا :

يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي مسلسل "ليه لأ" تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز.









شارك فى المسلسل هالة صدقي، أمينة خليل، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، من إخراج مريم أبوعوف.



