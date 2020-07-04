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فن

عيلتي الجميلة.. هالة صدقي برفقة طاقم عمل مسلسل"لية لا "

السبت 04/يوليه/2020 - 03:25 ص
هالة صدقي
هالة صدقي
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة هالة صدقى صورة جديدة  عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام

وظهرت هالة صدقي برفقة طاقم عمل مسلسل "لية لا " وعلقت  على الصورة  قائلة  : عيلتي الجميلة هتوحشوني جدا 

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يذكر أن آخر أعمال  هالة صدقي  مسلسل "ليه لأ" تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.

شارك فى المسلسل أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف.
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