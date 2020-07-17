أفشة يرفض هجوم لاعب الزمالك السابق على الأهلي.. فيديو

أبدى محمد مجدي أفشة، نجم الأهلي، اليوم الجمعة، رفضه لهجوم لاعب الزمالك السابق، أسامة حسن، على النادي الأحمر وإدارته.





وقال أفشة في مقطع فيديو، نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "أرفض بشدة الإساءة للأهلي، ورئيسه محمود الخطيب والجماهير، من أسامة حسن لاعب الزمالك وإنبي السابق".





وأشار إلى أنه دعم حسن في وقت سابق بمقطع فيديو، عندما دشن قناة خاصة به على "يوتيوب"، لكن هذا الأمر كان منذ فترة طويلة.





وشدد أفشة على رفضه لحديث حسن، مؤكدا أنه حظره على مواقع التواصل.





وكان أسامة حسن قد هاجم الأهلي وإدارته، معلنًا تأييده لرئيس الزمالك مرتضى منصور، في خلافه مع النادي الأحمر.



