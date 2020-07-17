انتخابات مجلس الشيوخ.. ننشر قائمة من أجل مصر النهائية على مستوى الجمهورية.. 93 مرشحا لمستقبل وطن على المقاعد الفردية.. و 734 إجمالي عدد المرشحين قبل ساعات من الإغلاق

- القائمة الوطنية من أجل مصر تتقدم بأوراق ترشحها بالأربع دوائر انتخابية

- غلق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ غدا

- مستقبل وطن يستقر على مرشحيه على المقاعد الفردي

- حزب النور يتنافس على المقاعد الفردية فقط









قبل إسدال الستار على عملية الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ ، بدأت الرؤية تتضح بشكل أكبر فيما يتعلق بأسماء المرشحين والقوائم المقرر أن يخوضا ماراثون انتخابات الغرفة التشريعية الثانية، بعد عودتها بموجب التعديلات الدستورية لعام 2019.









ومن المقرر أن تخوض القائمة الوطنية من أجل مصر انتخابات مجلس الشيوخ، والتي تضم 11 حزبا سياسيا من مختلف التيارات، وضمت أحزاب: مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، والوفد وحماة الوطن، والمصري الديموقراطي، والحرية المصري، والمؤتمر والتجمع ومصر الحديثة، والحركة الوطنية، والإصلاح والتنمية.









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من جانبها، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، عن وصول إجمالي عدد المرشحين في الانتخابات مجلس الشيوخ إلى ٧٣٤ مرشحا والذى يشمل عدد المرشحين بالنظام الفردي والقائمة معا.





* القوائم





وينشر صدى البلد بالأسماء القوائم الأربع كاملة لمرشحي مجلس الشيوخ المصري ومن المقرر أن يتم غدا السبت غلق باب الترشح للانتخابات الفردي والقوائم.





الدائرة الأولى التى تمثل قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا









حسام الخولى، محمد حلاوة، محمود بكرى،إيهاب وهبة، عاطف النمكى، حسين خضر، صلاح سعودى، طارق عبد العزيز، عبد السميع يوسف، عبد الخالق عياد، عز الدين جودة، محمد الجمل، ياسر الهضيبى، حازم الجندى، محمد عريبى، محمد عزمى، عايدة نصيف، محمود السيد، محمد القط، إيرينى جورج، ريهام عفيفى، هالة كمال، سلوى الحداد، سامح محمد أبو السادات، فريدة النقاش، ناجح جلال، حنا جرجس، محمود منصور.









الدائرة الثانية التى تمثل تمثل (قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد)









أبرز مرشحيها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، نادر نسيم، حنان عبد الحميد، وليد محمود فوزى المليجى، احمد محمد شراني عيد، فرج فتحى فرج على، طارق مصطفى حسانين عبدالله، عمرو عزت محمد السيد، محمد رمضان سيد أحمد عمارة، سهير عبدالسلام حنفى، أمل محمد رمزى، محمد منير خليل، وائل الأمير، مصطفى عبد العزيز جمعة، عبد القادر الجارحى، وليد طه، منى الخشاب، محمد السيوطى، على ماهر، هند جوزيف، حسنين توفيق، رشا المهدى، هانى عبد الشهيد، طارق رسلان، أحمد عبد الماجد، أسامه الهواري.









الدائرة الثالثة والتى تضم قطاع غرب الدلتا، عن حزب مستقبل وطن









فمن أبرز مرشحيها كل من محمد رشاد عثمان، محمد صبري أبو إبراهيم، إيهاب أبو كليلة، هند حنفي، محمد وجيه عبدالله، وليد محمود الشرمة، محمد أشرف الصرفي، سمير السيد قاسم، وجيه رشدي سمبل، هبة مكرم شاروبيم، صالح سلطان منصور، حزب التجمع، أحمد شعبان حسين السيد، وحزب الشعب الجمهورى باهر محمد غازى، وحزب الحرية المصرى، دينا نبيل هلال، وحزب الوفد سعيد إسماعيل ضيف الله.









الدائرة الرابعة وتضم قطاع شرق الدلتا









يبرز من المرشحين كل من خالد محمد سعيد حسن شحاتة، أحمد محمد محمود الخطيب، أيمن محمد حامد شريف، أحمد عبدالجواد محمد وجميعهم عن حزب مستقبل وطن، وإبراهيم محمد إبراهيم شحاتة عن حزب المؤتمر، يسرا أحمد فؤاد سليمان أباظة عن حزب مستقبل وطن، نيفين جورج ميخائيل عن حزب مصر الحديثة، محمد على عبده أبوحجازي عن حزب مستقبل وطن، محمد عيد صديق اللمعي عن حزب مستقبل وطن، حماد موسي حماد عن حزب مستقبل وطن، محمد أحمد محمد السباعي عن حزب مصر الحديثة، فيبي فوزي جرجس عن حزب الشعب الجمهوري، أحمد صبح محمد شحاتة عن حزب مستقبل وطن، جيفارا محمد أحمد عن حزب مستقبل وطن، فايز أبوحرب عن حزب حماة وطن.









واستقرت "القائمة الوطنية من أجل مصر" على اختيار (كليوباترا) رمزا لها في انتخابات مجلس الشيوخ.





* المقاعد الفردية





وفيما يتعلق بالمقاعد الفردي، فقد دفع حزب مستقبل وطن بـ 100 مرشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ على كافة المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية.





وينشر موقع "صدى البلد" أسماء المرشحين الـ 100 بعد أن تقدموا بأوراق ترشحهم رسميا.





وجاء من بين أبرز المرشحين:





- عصام هلال عفيفي

- عادل ناصر

- أحمد قطب

عمرو قطامي

- عبد القادر الجارحي

أحمد حسين صبور

-ياسر محمد ذكي

-مصطفى بيوم

جمال ابو الفتوح

-ياسر زكي

-محمد حلمي

-أحمد زكريا

-سيد حجازي

-وليد هويدي





على جانب آخر، دفع حزب النور، برئاسة يونس مخيون بعدد من المرشحين على المقاعد الفردية، لخوض سباق انتخابات مجلس الشيوخ.





وتقدم بأوراق ترشحه من حزب النور حتى الآن 11 مرشحا وهم:





-محمد المزين ( دمياط)

- صلاح عبد المعبود (المنوفية)





- عبد الحليم الجمال (جنوب سيناء)





- عبد الله بدران ( الإسكندرية)

- طلعت مرزوق (الإسكندرية)

- زارع منيسي (الاسكندريه)





- إسلام المغربي (البحيرة)

- أشرف أبو كاشيك (البحيرة)

- محمود غلاب (البحيرة)

-عبد الرسول طبلية (البحيرة)