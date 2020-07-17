بالأسماء.. ننشر أسماء 93 مرشحا لمستقبل وطن لخوض انتخابات مجلس الشيوخ (فردي)

دفع حزب مستقبل وطن بـ 93 مرشحا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية.
وينشر موقع "صدى البلد" أسماء المرشحين الـ 93 بعد أن تقدموا بأوراق ترشحهم رسميا.
وجاء من بين أبرز المرشحين:
- عصام هلال عفيفي
- عادل ناصر
- أحمد قطب
عمرو قطامي
- عبد القادر الجارحي
أحمد حسين صبور
-ياسر محمد ذكي
-مصطفى بيوم
جمال ابو الفتوح
-ياسر زكي
-محمد حلمي
-أحمد زكريا
-سيد حجازي
-وليد هويدي
ومن المقرر غلق باب الترشح غدا السبت 18 يوليو، وذلك بعد أن تم فتح باب الترشح في 9 يوليو الماضي وتجري انتخابات مجلس الشيوخ على مدار يومي 8 و9 أغسطس في الخارج و 11 و 12 اغسطس بالداخل.