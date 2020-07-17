AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بالأسماء.. ننشر أسماء 93 مرشحا لمستقبل وطن لخوض انتخابات مجلس الشيوخ (فردي)

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:20 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
Advertisements
ماجدة بدوي - عبد الرحمن سرحان
دفع حزب مستقبل وطن بـ 93 مرشحا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية.


وينشر موقع "صدى البلد" أسماء المرشحين الـ 93 بعد أن تقدموا بأوراق ترشحهم رسميا.



وجاء من بين أبرز المرشحين:
- عصام هلال عفيفي
- عادل ناصر
- أحمد قطب
عمرو قطامي
- عبد القادر الجارحي
أحمد حسين صبور
-ياسر محمد ذكي
-مصطفى بيوم
جمال ابو الفتوح
-ياسر زكي
-محمد حلمي 
-أحمد زكريا
-سيد حجازي
-وليد هويدي

ومن المقرر غلق باب الترشح غدا السبت 18 يوليو، وذلك بعد أن تم فتح باب الترشح في 9 يوليو الماضي وتجري انتخابات مجلس الشيوخ على مدار يومي 8 و9 أغسطس في الخارج و 11 و 12 اغسطس بالداخل.
بالأسماء.. ننشر أسماء 93 مرشحا لمستقبل وطن لخوض انتخابات مجلس الشيوخ (فردي)
بالأسماء.. ننشر أسماء 93 مرشحا لمستقبل وطن لخوض انتخابات مجلس الشيوخ (فردي)
بالأسماء.. ننشر أسماء 93 مرشحا لمستقبل وطن لخوض انتخابات مجلس الشيوخ (فردي)
بالأسماء.. ننشر أسماء 93 مرشحا لمستقبل وطن لخوض انتخابات مجلس الشيوخ (فردي)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس الشيوخ.. ننشر أسماء ورموز مرشحي مستقبل وطن بالجيزة

ننشر أسماء مرشحي القاهرة لانتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية

في ثاني أيام العمل.. محكمة الزقازيق تتلقى 4 طلبات ترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

ننشر أسماء مرشحي مستقبل وطن لانتخابات مجلس الشيوخ بالبحيرة

بالرمز الانتخابي.. ننشر أسماء مرشحي مستقبل وطن لانتخابات مجلس الشيوخ بأسيوط

بعد تقدم 4 طلبات اليوم.. ارتفاع أعداد المرشحين لانتخابات الشيوخ لـ 40 شخصا بالزقازيق

ترشيحاتنا

أخبار الزمالك.. حقيقة انسحاب الفريق من الدوري.. مرتضى منصور يتلقى تهديدات من قطر وتركيا

في ظهور نادر.. أسرة محمد بركات تخطف الأضواء | شاهد

مبيحبش خلفة البنات.. تفاصيل كسر أب لقدم رضيعته الـ5 أشهر|شاهد

بدون أدوية.. 3 طرق طبيعية لعلاج آلام القدم

شاهد.. طالب ثانوية عامة يكتب إجابة ساخرة عن أحد أسئلة امتحان الفيزياء

الصحة العالمية: إصابة 10 آلاف من الفرق الطبية في أفريقيا بكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جذاب.. ريا أبي راشد بإطلالة تكشف خسارتها الشديدة لـ وزنها

بعد زفافها السري.. 10 معلومات عن الأميرة بياتريس حفيدة ملكة بريطانيا

بدون أدوية.. 3 طرق طبيعية لعلاج آلام القدم